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बड़ी राहत! होर्मुज पार कर भारत पहुंचा तीसरा टैंकर, लदा है 80886 मीट्रिक टन तेल

Mar 18, 2026 02:37 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य पूर्व में युद्ध और तनाव के बीच, 80,886 मीट्रिक टन LPG लेकर तीसरा भारतीय टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर सुरक्षित गुजरात पहुंच गया है। पढ़ें भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रसोई गैस की सप्लाई के लिए यह खबर क्यों अहम है।

बड़ी राहत! होर्मुज पार कर भारत पहुंचा तीसरा टैंकर, लदा है 80886 मीट्रिक टन तेल

मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध और भारी तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। 80886 मीट्रिक टन कच्चे तेल से लदा तीसरा भारतीय टैंकर 'जग लाडकी' सफलतापूर्वक गुजरात के बंदरगाह पर पहुंच गया है। इस टैंकर ने दुनिया के सबसे संवेदनशील और तनावग्रस्त समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से पार किया है। जग लाडकी एक सुजमैक्स क्लास टैंकर है, जिसकी लंबाई 274.19 मीटर, बीम 50.04 मीटर, डेडवेट टनेज लगभग 164,716 टन और ग्रॉस टनेज करीब 84,735 टन है। यह ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का जहाज है।

80,886 मीट्रिक कच्चा तेल लेकर आया

यह टैंकर अपने साथ 80,886 मीट्रिक कच्चा तेल लेकर आया है, जो भारत की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा है। युद्ध के हालात और समुद्री व्यापारिक मार्गों पर बढ़ते खतरों के बीच, यह तीसरा ऐसा भारतीय टैंकर है जो इस खतरनाक रास्ते से होकर सुरक्षित भारतीय तट तक पहुंचा है। इस विशाल मालवाहक जहाज ने गुजरात के बंदरगाह पर अपना लंगर डाला है, जहां से इस गैस को देश के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई किया जाएगा।

जग लाडकी टैंकर ने 14 मार्च को यूएई के फुजैराह पोर्ट से रवाना होने से पहले एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना किया था। 14 मार्च को जब यह टैंकर फुजैराह के सिंगल पॉइंट मूरिंग पर क्रूड लोड कर रहा था, तभी यूएई के फुजैराह ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन अटैक हुआ जिससे आग लग गई और कुछ ऑपरेशंस अस्थायी रूप से प्रभावित हुए। इसके बावजूद टैंकर और उस पर सवार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित रहे। टैंकर ने अगले दिन यानी 15 मार्च को सुबह 10:30 बजे IST पर सुरक्षित रूप से फुजैराह से प्रस्थान किया।

भारतीय नेवी ने किया एस्कॉर्ट

सू्त्रों के अनुसार, भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने भी खाड़ी के ओमान क्षेत्र से जग लाडकी को एस्कॉर्ट किया, ताकि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके। यह तीसरा भारतीय झंडे वाला जहाज है जो हाल के संघर्ष क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकला है। इससे पहले, होर्मुज के रास्ते भारत का झंडा लगे दो LPG शिप 16 और 17 मार्च को भारत पहुंचे थे। MT शिवालिक और MT नंदा देवी नाम इन जहाजों में लगभग 92,712 मीट्रिक टन LPG लदी थी। इन्होंने शुक्रवार 13 मार्च की सुबह होर्मुज जलडमरूमध्य को पार किया।

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होर्मुज जलडमरूमध्य का पार करना क्यों अहम है?

होर्मुज जलडमरूमध्य ओमान और ईरान के बीच स्थित एक संकरा जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यह वैश्विक तेल और गैस व्यापार के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण 'चोकपॉइंट' है। वर्तमान में चल रहे युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव के कारण इस क्षेत्र में कॉमर्शियल जहाजों पर हमलों का खतरा काफी बढ़ गया है। ऐसे अस्थिर और असुरक्षित माहौल में भारतीय टैंकर का सुरक्षित वहां से निकलना भारत के सफल नेविगेशन और मजबूत कूटनीतिक स्थिति को दर्शाता है।

वैश्विक सप्लाई चेन के बाधित होने की आशंकाओं के बीच, इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी का भारत पहुंचना इस बात की गारंटी है कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं होगी। जब भी युद्ध के कारण गैस या तेल की आपूर्ति रुकती है, तो घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ने का डर रहता है। इस सफल खेप से कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों (विशेषकर कच्चे तेल और एलपीजी) के लिए मध्य पूर्व पर काफी हद तक निर्भर है। इन टैंकरों का सुरक्षित आना भारत सरकार और तेल कंपनियों की मजबूत रणनीतिक योजना का हिस्सा है।

Amit Kumar

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