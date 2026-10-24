सऊदी अरब में 11 दिनों से फंसे 36 कश्मीरी उमराह यात्री, न पैसा बचा और न दवाई
यात्रियों के मुताबिक, जेद्दा से दुबई, मस्कट या कुवैत के रास्ते भारत आने के लिए प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। समूह के सदस्य वकार मीर ने बताया कि इतनी महंगी टिकट खरीदना उनके लिए संभव नहीं है।
सऊदी अरब में कश्मीर के 36 उमराह यात्री पिछले 11 दिनों से फंसे हुए हैं। इनमें बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। 13 अक्टूबर को उनकी वापसी की उड़ान रद्द होने के बाद से वे घर नहीं लौट पा रहे हैं। अब उनके पास रहने, खाने और दवाइयों के लिए पैसे भी कम पड़ने लगे हैं। यात्रियों ने भारतीय अधिकारियों से जल्द मदद करने की अपील की है। उनका कहना है कि बार-बार उड़ानों की तारीख बदलने और टिकटों के महंगे दाम के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस समूह में कुल 50 यात्री थे, जो 25 सितंबर को श्रीनगर से उमराह के लिए रवाना हुए थे। वापसी की इंडिगो उड़ान रद्द होने के बाद 36 यात्री सऊदी अरब में ही रह गए, जबकि बाकी 14 यात्री कुछ दिन पहले दुबई के रास्ते अपने खर्च पर भारत लौट आए।
यात्रियों के मुताबिक, जेद्दा से दुबई, मस्कट या कुवैत के रास्ते भारत आने के लिए प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। समूह के सदस्य वकार मीर ने बताया कि इतनी महंगी टिकट खरीदना उनके लिए संभव नहीं है। यात्री अब तक अपने पैसों से होटल में रहने और खाने का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन उनकी बचत लगभग खत्म हो चुकी है। कुछ लोगों को रोजमर्रा के खर्च पूरे करने के लिए दूसरे यात्रियों और परिचितों से पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। उन्हें टूर ऑपरेटर से भी मदद नहीं मिल रही है। ऑपरेटर ने उड़ान रद्द होने को ऐसी घटना बताया, जिस पर उसका नियंत्रण नहीं था। यात्रियों का कहना है कि भारतीय दूतावास से संपर्क करने पर उन्हें टूर ऑपरेटर से बात करने की सलाह दी गई।
यात्रियों की सेहत को लेकर भी चिंता बढ़ रही
पैसों की कमी के साथ यात्रियों की सेहत को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। वकार मीर ने बताया कि समूह के कुछ बुजुर्ग यात्रियों की जरूरी दवाइयां खत्म होने वाली हैं। सऊदी अरब में दवाइयां महंगी हैं और कई दवाओं के लिए स्थानीय डॉक्टर का पर्चा जरूरी होता है। कुछ लोगों को घबराहट और बेचैनी के दौरे भी पड़े हैं। यात्रियों के मुताबिक, उन्हें अब तक घर लौटने का कोई पक्का रास्ता नहीं मिल पाया है। अधिकारियों ने उन्हें सऊदी अरब की सऊदिया, फ्लाइनास और एमिरेट्स जैसी विमानन कंपनियों से टिकट लेने या पड़ोसी देशों के रास्ते भारत लौटने के विकल्प बताए हैं।
भारतीय दूतावास ने इस मामले पर क्या कहा
यात्रियों का दावा है कि रियाद हवाई अड्डा पूरी तरह बंद है, जबकि जेद्दा एयरपोर्ट पर भी उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सऊदी अरब में हूती हमलों के बाद स्थिति और मुश्किल होने की बात भी खबर में कही गई है। इस बीच, विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास यात्रियों की जल्द वापसी के लिए विमानन कंपनियों और टूर ऑपरेटरों के संपर्क में हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में सऊदी अरब में फंसे करीब 3,000 उमराह यात्रियों को भारत वापस लाया गया है। इसके अलावा उपलब्ध उड़ानों से 10,000 से ज्यादा नियमित यात्री भी लौटे हैं। बाकी यात्रियों की वापसी के लिए इंतजाम पर चर्चा की जा रही है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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