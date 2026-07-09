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बाढ़ में बहे 3 हजार गैस सिलेंडर, कलेक्टर ने लोगों को दी वॉर्निंग; महाराष्ट्र में कांड

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, रायगढ़
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मुंबई, पुणे और नासिक समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में बारिश से हाल भयावह बने हुए हैं। ताजा घटना रायगढ़ जिले से है, जहां बाढ़ में गैस सिलेंडर बह गए। इनकी संख्या करीब 3 हजार बताई जा रही है। अधिकारियों ने लोगों को इन्हें नहीं उठाने की चेतावनी दी है।

बाढ़ में बहे 3 हजार गैस सिलेंडर, कलेक्टर ने लोगों को दी वॉर्निंग; महाराष्ट्र में कांड

महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर जारी है और कई जगह बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं। राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बॉटलिंग प्लाट भी इसका शिकार बना। नतीजा यह हुआ कि हजारों सिलेंडर पानी में बह गए। अब अधिकारियों ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत लोगों से इन सिलेंडरों को नहीं उठाने के लिए कहा है।

खबरें हैं कि भारी बारिश के बाद पातालगंगा नदी का पानी HPCL के बॉटलिंग प्लांट में घुस गया। यह घटना पनवेल तालुका में MIDC छावने में हुई है। इसके कारण करीब 3 हजार एलपीजी सिलेंडर बह गए। इनमें खाली और भरे हुए दोनों ही तरह के सिलेंडर शामिल हैं। फिलहाल, अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं और बहे सिलेंडरों को खोजने और जुटाने की कोशिशें जारी हैं।

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घर नहीं ले जाने की अपील

रायगढ़ कलेक्टर किशन जवाले ने लोगों से सिलेंडर नहीं ले जाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था, 'इस बात को कोई गारंटी नहीं है कि बहे हुए सिलेंडर सुरक्षित स्थिति में हैं या नहीं। उन्हें उठाना, खोलना या इस्तेमाल के लिए घर पर ले जाना खतरनाक हो सकता है।' उन्होंने कहा कि कोई भी इस तरह के जोखिम न ले और नदी के पास सिलेंडर मिलने पर अधिकारियों को सूचित करे।

महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनता बेहाल

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। रेल सेवाएं बाधित हैं और भूस्खलन तथा जलभराव से लोगों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। नासिक जिले में लगातार बारिश के कारण गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई स्थानों पर भूस्खलन और सड़कें बंद होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। जिला प्रशासन ने गोदावरी, कड़वा और गिरणा नदियों के किनारे रहने वाले लोगों से अपील की है कि पालखेड़ और नांदूर मध्यमेश्वर सहित विभिन्न बांधों से पानी छोड़े जाने के मद्देनजर वे अपने कीमती सामान, पशुधन और अन्य जरूरी वस्तुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें।

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पुणे में कचरे का पहाड़ इमारत पर गिरा

पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड़ के मोशी इलाके में कूड़े का पहाड़ तीन मंजिला इमारत पर गिरने से वह ढह गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इमारत में नगर निगम की ओर से कचरा प्रसंस्करण का कार्य करने वाली निजी कंपनी का प्रशासनिक कार्यालय संचालित होता था। हादसे में कम से कम 11 लोगों के फंसे होने की आशंका है। रायगढ़ जिले में उल्हास नदी का पानी रेलवे ट्रैक पर आने के कारण नेरल और कर्जत स्टेशनों के बीच रेल सेवा लगभग एक घंटे तक बाधित रही।

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फ्लाइट्स पर असर

खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण मुंबई आने वाली नौ उड़ानों को निकटवर्ती हवाई अड्डों की ओर मोड़ना पड़ा। बाद में सभी विमान सुरक्षित रूप से मुंबई हवाई अड्डे पर उतर गए। मुंबई में तेज बारिश और आंधी के कारण उपनगरीय लोकल ट्रेनें 25 से 30 मिनट की देरी से चलीं तथा कई इलाकों में जलभराव हो गया।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण मुंबई को पेयजल उपलब्ध कराने वाली सात झीलों में से एक तुलसी झील मंगलवार देर रात भरकर बहने लगी। इससे कुछ घंटे पहले विहार झील भी लबालब होकर बहने लगी थी। आईएमडी ने मुंबई और उपनगरों में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है।

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Nisarg Dixit

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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