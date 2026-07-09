बाढ़ में बहे 3 हजार गैस सिलेंडर, कलेक्टर ने लोगों को दी वॉर्निंग; महाराष्ट्र में कांड

मुंबई, पुणे और नासिक समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में बारिश से हाल भयावह बने हुए हैं। ताजा घटना रायगढ़ जिले से है, जहां बाढ़ में गैस सिलेंडर बह गए। इनकी संख्या करीब 3 हजार बताई जा रही है। अधिकारियों ने लोगों को इन्हें नहीं उठाने की चेतावनी दी है।

महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर जारी है और कई जगह बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं। राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बॉटलिंग प्लाट भी इसका शिकार बना। नतीजा यह हुआ कि हजारों सिलेंडर पानी में बह गए। अब अधिकारियों ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत लोगों से इन सिलेंडरों को नहीं उठाने के लिए कहा है।

खबरें हैं कि भारी बारिश के बाद पातालगंगा नदी का पानी HPCL के बॉटलिंग प्लांट में घुस गया। यह घटना पनवेल तालुका में MIDC छावने में हुई है। इसके कारण करीब 3 हजार एलपीजी सिलेंडर बह गए। इनमें खाली और भरे हुए दोनों ही तरह के सिलेंडर शामिल हैं। फिलहाल, अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं और बहे सिलेंडरों को खोजने और जुटाने की कोशिशें जारी हैं।

घर नहीं ले जाने की अपील रायगढ़ कलेक्टर किशन जवाले ने लोगों से सिलेंडर नहीं ले जाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था, 'इस बात को कोई गारंटी नहीं है कि बहे हुए सिलेंडर सुरक्षित स्थिति में हैं या नहीं। उन्हें उठाना, खोलना या इस्तेमाल के लिए घर पर ले जाना खतरनाक हो सकता है।' उन्होंने कहा कि कोई भी इस तरह के जोखिम न ले और नदी के पास सिलेंडर मिलने पर अधिकारियों को सूचित करे।

महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनता बेहाल महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। रेल सेवाएं बाधित हैं और भूस्खलन तथा जलभराव से लोगों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। नासिक जिले में लगातार बारिश के कारण गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई स्थानों पर भूस्खलन और सड़कें बंद होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। जिला प्रशासन ने गोदावरी, कड़वा और गिरणा नदियों के किनारे रहने वाले लोगों से अपील की है कि पालखेड़ और नांदूर मध्यमेश्वर सहित विभिन्न बांधों से पानी छोड़े जाने के मद्देनजर वे अपने कीमती सामान, पशुधन और अन्य जरूरी वस्तुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें।

पुणे में कचरे का पहाड़ इमारत पर गिरा पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड़ के मोशी इलाके में कूड़े का पहाड़ तीन मंजिला इमारत पर गिरने से वह ढह गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इमारत में नगर निगम की ओर से कचरा प्रसंस्करण का कार्य करने वाली निजी कंपनी का प्रशासनिक कार्यालय संचालित होता था। हादसे में कम से कम 11 लोगों के फंसे होने की आशंका है। रायगढ़ जिले में उल्हास नदी का पानी रेलवे ट्रैक पर आने के कारण नेरल और कर्जत स्टेशनों के बीच रेल सेवा लगभग एक घंटे तक बाधित रही।

फ्लाइट्स पर असर खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण मुंबई आने वाली नौ उड़ानों को निकटवर्ती हवाई अड्डों की ओर मोड़ना पड़ा। बाद में सभी विमान सुरक्षित रूप से मुंबई हवाई अड्डे पर उतर गए। मुंबई में तेज बारिश और आंधी के कारण उपनगरीय लोकल ट्रेनें 25 से 30 मिनट की देरी से चलीं तथा कई इलाकों में जलभराव हो गया।