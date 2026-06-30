BREAKING NEWS: पीएम मोदी की बड़ी बैठक, 5 राज्यों में SIR की शुरुआत; फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी बाहर
30 June Breaking News Live: पीएम मोदी की सचिवों के साथ अहम बैठक। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी बाहर, ब्राजील अंतिम-16 में। हैदराबाद में 'एयरोमार्ट 2026' शुरू। देश-दुनिया की हर बड़ी खबर के लाइव अपडेट्स।
30 June Breaking News Live: आज मंगलवार, 30 जून 2026 है। देश और दुनिया में आज कई बड़ी हलचलें हो रही हैं। राजनीति के गलियारों से लेकर खेल के मैदान और मौसम के मिजाज तक, हर खबर आपको यहां मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शासन व्यवस्था की समीक्षा के लिए मंत्रालयों के सचिवों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। वहीं, खेल जगत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील और पराग्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए अंतिम-16 में जगह बना ली है। इसके अलावा हैदराबाद में आज से एयरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ा बड़ा इवेंट 'एयरोमार्ट 2026' शुरू हो रहा है। देश-दुनिया, राजनीति, खेल, मनोरंजन और मौसम से जुड़ी दिन भर की हर छोटी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें।
30 June Breaking News Live: लाइव अपडेट्स:
07:08 AM: 5 राज्यों में SIR की शुरुआत
दिल्ली और झारखंड समेत 5 राज्यों में आज से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें BLO घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे।
07:08 AM: इंजरी टाइम में मार्टिनेली का कमाल, ब्राजील अंतिम-16 में
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ-32 मुकाबले में ब्राजील ने जापान पर 2-1 से रोमांचक जीत दर्ज की है। ह्यूस्टन स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 90 मिनट तक स्कोर बराबरी पर था। इंजरी टाइम (90+5वें मिनट) में गैब्रियल मार्टिनेली ने शानदार गोल दागकर ब्राजील को नाटकीय जीत दिलाई और राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की की।
07:05 AM: फीफा वर्ल्ड कप 2026 - पराग्वे का चमत्कार, जर्मनी वर्ल्ड कप से बाहर
फीफा विश्व कप 2026 में आज सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। चार बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को पराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। निर्धारित 120 मिनट के खेल तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। इस जीत के साथ पराग्वे ने अंतिम-16 में प्रवेश कर लिया है।
07:00 AM: हैदराबाद में रक्षा क्षेत्र के महाकुंभ 'एयरोमार्ट 2026' की शुरुआत
आज से हैदराबाद में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बिजनेस कन्वेंशन 'एयरोमार्ट 2026' का आगाज हो गया है। इस इवेंट में 25 देशों की 400 से ज्यादा एयरोस्पेस, डिफेंस और स्पेस इंडस्ट्रीज हिस्सा ले रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।
06:30 AM: मौसम अपडेट - पूर्वोत्तर में बाढ़ का कहर, अरुणाचल में 3 की मौत
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश और असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात गंभीर हो गए हैं। अरुणाचल में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं, दिल्ली और उत्तर-पश्चिम भारत में गर्मी और लू का सितम जारी है, हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के पहले हफ्ते से उत्तर भारत में भी मानसून राहत दे सकता है।
06:20 AM: पीएम मोदी की सचिवों के साथ अहम बैठक
केंद्र सरकार के कामकाज और शासन व्यवस्था की गहन समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सरकार की आगामी योजनाओं, नीतियों के क्रियान्वयन और पांच राज्यों में नई 'SIR' पहल की शुरुआत को लेकर चर्चा की जा रही है।
06:20 AM: एलन मस्क ने 'एक्स' पर रिलीज की बैन फिल्म 'सिटिजन विजिलेंट'
हॉलीवुड फिल्म 'सिटिजन विजिलेंट' को लेकर विवाद गरमा गया है। जर्मनी और ब्रिटेन में इस फिल्म को एंटी-इमिग्रेंट बताकर बैन कर दिया गया है। इन प्रतिबंधों को धता बताते हुए टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने इस विवादित फिल्म को 48 घंटे के लिए सीधे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर रिलीज कर दिया है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें