3 हाईकोर्ट को मिलेंगे 10 नए जज, SC कॉलेजियम ने की सिफारिश; देखें लिस्ट
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा इन नामों की सिफारिश अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार की मंजूरी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इन सभी जजों की आधिकारिक नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाएगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन राज्यों कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 10 नामों की सिफारिश की है। अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। आपको बता दें कि इस कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी भी शामिल हैं। मंगलवार को इसकी बैठक हुई। उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद इन नामों को अंतिम रूप दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई सिफारिशों में कर्नाटक हाईकोर्ट के लिए सबसे अधिक छह नाम भेजे गए हैं। उनमें राघवेंद्र सीताराम श्रीवत्स, हेमा कुलकर्णी, सुब्रमण्य रंगाराव, तड़ागावाड़ी प्रकाश विवेकानंद, बक्केश्वर प्रमोद और होम्बे गौड़ा शांति भूषण का नाम शामिल है। इनके अलावा, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के लिए चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल के नाम की सिफारिश की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए सिर्फ एक नाम की सिफारिश भेजी गई है। अधिवक्ता अमित लाहोटी का नाम केंद्र को भेजी गई लिस्ट में शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा इन नामों की सिफारिश अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार की मंजूरी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इन सभी जजों की आधिकारिक नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाएगी।
जस्टिस मीनाक्षी राय पटना HC की नई मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कानून मंत्रालय ने यह जानकारी दी। वह चार जून को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभालेंगी। वह सिक्किम की पहली महिला थीं जिन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, और वर्तमान में वह इसी पद पर कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 मई को उनके नाम की अनुशंसा की थी।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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