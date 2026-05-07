9 दिन, 3 ब्लास्ट और नया टारगेट... पंजाब में क्या है ISI-खालिस्तानी आतंकियों का 'प्लान B'?

पंजाब में आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल ली है। 9 दिन में BSF, आर्मी कैंप और रेलवे पर 3 बड़े धमाके हुए हैं। अब राज्य पुलिस नहीं, बल्कि केंद्रीय बल और प्रतिष्ठान आतंकियों के निशाने पर हैं। ISI और खालिस्तानी गुटों की साजिश की पूरी इनसाइड स्टोरी।

पंजाब में आतंकी गुटों ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, आतंकियों ने अब राज्य पुलिस के ठिकानों की बजाय केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों और केंद्रीय बलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस सोची-समझी साजिश और बढ़ते खतरे के तहत पिछले 9 दिनों के भीतर बीएसएफ हेडक्वार्टर, एक आर्मी कैंप और रेलवे फ्रेट कॉरिडोर पर तीन धमाके किए गए हैं।

बीएसएफ और आर्मी कैंप के पास धमाके बुधवार को जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर एक धमाका हुआ। भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए इस धमाके में एक स्कूटर में आग लग गई, हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। इसके कुछ ही घंटों बाद अमृतसर के खासा इलाके में एक आर्मी कैंप के पास दूसरा धमाका हुआ। यह इलाका बीएसएफ के ठिकानों और अटारी-वाघा बॉर्डर के काफी करीब है। इन कम तीव्रता वाले धमाकों की जिम्मेदारी एक खालिस्तानी गुट ने ली है।

इससे पहले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे ट्रैक को भी निशाना बनाया गया था। इसे सीधे तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन को बाधित करने की कोशिश माना जा रहा है।

बीजेपी कार्यालय पर हुआ था ग्रेनेड अटैक इन धमाकों से पहले 1 अप्रैल को चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित पंजाब बीजेपी मुख्यालय पर भी ग्रेनेड फेंका गया था। इस हमले में बाहर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था। चंडीगढ़ ब्लास्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा के बावजूद बीएसएफ, आर्मी कैंप और मालगाड़ी के बुनियादी ढांचे पर हुए ये हमले आतंकियों के बढ़ते दायरे की ओर इशारा करते हैं।

पाकिस्तान की ISI और नार्को-टेरर नेटवर्क का हाथ पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इन घटनाओं के लिए पाकिस्तान की आईएसआई को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया कि आईएसआई यूरोप, कनाडा और अन्य देशों में बैठे विदेशी हैंडलर्स के जरिए इन आतंकी मॉड्यूल्स को चला रही है। ये अक्सर ड्रग तस्करी नेटवर्क्स के साथ मिलकर काम करते हैं।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अक्टूबर 2024 से अब तक पंजाब में 30 से अधिक ग्रेनेड हमले हुए हैं। शुरुआत में इनका निशाना सीमावर्ती जिलों की पुलिस चौकियां और थाने थे। सुरक्षा एजेंसियां इसके लिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स को जिम्मेदार मानती हैं, जो नार्को-टेरर नेटवर्क और 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल' जैसे गुटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन हमलों के लिए अक्सर ड्रोन के जरिए ग्रेनेड की तस्करी की जाती है।

गैंगस्टर्स और आतंकियों का गठजोड़ ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले मामलों में यह बात सामने आई है कि पाकिस्तानी आतंकी गुटों ने पंजाब के गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों से हाथ मिला लिया है। पुलिस जांच में गैंगस्टर 'हैप्पी पासिया' की पहचान ग्रेनेड हमलों के मुख्य सूत्रधार के रूप में हुई थी। 'हैप्पी पासिया' को बाद में अमेरिका में हिरासत में लिया गया। इसके अलावा अमृतसर के भिंडी सैदा, मजीठा, बटाला, पटियाला और गुरदासपुर में पुलिस चौकियों पर लगातार हमले किए गए थे।

विदेशी हैंडलर्स ने दिया था 2 लाख का लालच बीजेपी दफ्तर पर हुए ब्लास्ट केस में पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें दो मुख्य आरोपी गुरतेज सिंह और अमनप्रीत सिंह (रूपनगर के निवासी) को हरियाणा के रेवाड़ी से पकड़ा गया था। जांच में खुलासा हुआ कि इस साजिश को आईएसआई का समर्थन प्राप्त था और पुर्तगाल व जर्मनी में बैठे विदेशी हैंडलर्स ने हमलावरों को लगभग 2 लाख रुपये के ईनाम का लालच दिया था।

2016-2021 की 'टारगेट किलिंग' की याद ये हालिया हमले पंजाब में 2016 से 2021 के बीच हुई टारगेट किलिंग्स की याद दिलाते हैं। उस दौरान 17 हत्याएं हुई थीं। तब मुख्य रूप से आरएसएस नेताओं (रविंदर गोसाईं, जगदीश गगनेजा), शिवसेना नेताओं (दुर्गा प्रसाद गुप्ता, अमित अरोड़ा), हिंदू संघर्ष सेना, ईसाई पादरी, डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों और श्री हिंदू तख्त के नेताओं को निशाना बनाया गया था।