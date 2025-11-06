Hindustan Hindi News
3 Arrested as Prostitution Sex Racket Busted At Visakhapatnam Spa
गंदे काम के लिए ग्राहकों से वसूले जाते थे 3 हजार, स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

गंदे काम के लिए ग्राहकों से वसूले जाते थे 3 हजार, स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

संक्षेप: पुलिस जब कमरों की तलाशी ले रही थी, तब एक कमरे में चिली रामचंद्र प्रसाद (43) नामक ग्राहक को एक महिला कर्मी के साथ पकड़ा गया। मौके से कुल 9 पीड़ित महिलाओं को छुड़ाया गया, जिन्हें पुलिस संरक्षण में लिया गया है।

Thu, 6 Nov 2025 07:48 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, विशाखापट्टनम
विशाखापट्टनम सिटी पुलिस की टास्क फोर्स ने थर्ड टाउन पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए वीआईपी रोड के पास स्थित एक नामी वेलनेस सेंटर पर छापा मारकर देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में दो स्पा मैनेजरों और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह छापा 4 नवंबर की शाम लगभग 6:30 बजे ऑर्किड वेलनेस एंड स्पा सेंटर पर मारा गया। टास्क फोर्स को गुप्त सूचना मिली थी कि यह स्पा मसाज सेवाओं की आड़ में अवैध गतिविधियों में संलिप्त है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, छापे के दौरान पुलिस टीम के पहुंचते ही दो व्यक्ति मौके से भागने की कोशिश करने लगे। उन्हें पकड़कर पूछताछ की गई, जिनकी पहचान कल्लुरु पवन कुमार (36) और जना श्रीनिवास (35) के रूप में हुई। दोनों ही सेंटर के प्रशासक (मैनेजर) बताए गए हैं।

पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि वे स्पा के असली मालिकों कासिरेड्डी अरुण कुमार और राहुल के निर्देश पर व्हाट्सएप के माध्यम से महिला कर्मियों को ग्राहकों को “विशेष सेवाएं” देने के लिए निर्देशित करते थे। ग्राहकों से इसके बदले लगभग 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति वसूले जा रहे थे।

पुलिस जब कमरों की तलाशी ले रही थी, तब एक कमरे में चिली रामचंद्र प्रसाद (43) नामक ग्राहक को एक महिला कर्मी के साथ पकड़ा गया। मौके से कुल 9 पीड़ित महिलाओं को छुड़ाया गया, जिन्हें पुलिस संरक्षण में लिया गया है।

छापे के दौरान पुलिस ने 7,000 रुपये नकद, तीन मोबाइल फोन (iPhone 13, Nothing Phone और Samsung फोन) बरामद किए हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। स्पा सेंटर के असली मालिक कासिरेड्डी अरुण कुमार और राहुल को आरोपी के रूप में नामजद किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान जारी है।

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दोनों मैनेजरों और ग्राहक से विस्तृत पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह रैकेट किन अन्य शहरों तक फैला हुआ है। इस मामले की आगे की जांच विशाखापट्टनम सिटी पुलिस कर रही है।

