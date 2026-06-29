BREAKING: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कर दिया हमला, 34 लोग मार डाले
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-दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट फ्लाईवे पर 28 जून की रात में एक व्यक्ति यमुना पुल से कूदा गया। जिसके बाद खोज और बचाव अभियान जारी है।
-अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। रविवार देर रात एक अमेरिकी अधिकारी ने एएफपी को बताया कि दोनों देश मध्य -पूर्व में जारी युद्ध को खत्म करने के उद्देश्य से आपस में मुलाकात करने और बातचीत फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं।
-तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान ने पूर्वी अफगानिस्तान के अंदर टारगेटेड हवाई हमले करने के लिए अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया, जिससे भारी तबाही हुई है और दर्जनों आम नागरिकों की जान चली गई है।
-पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा के पास खुफिया जानकारी के आधार पर एक जमीनी अभियान चलाया और सटीक हवाई हमले किए हैं। हाल ही में हुए जानलेवा हमलों के जवाब में की गई इस कार्रवाई में 29 आतंकवादी मारे गए हैं।
-पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने देश में गैरकानूनी रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक बड़े अभियान का आदेश दिया है। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 10 जुलाई से उन सभी अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया जाए, जो बिना वैध वीजा के पाकिस्तान में रह रहे हैं।
-ओडिशा के पुरी में पहांडी बिजे की रस्में शुरू हुई। देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रत्न सिंहासन से स्नान मंडप में ले जाया गया।
-सेशेल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विक्टोरिया में अरुल मिहु नवशक्ति विनायकर मंदिर जाएंगे।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें