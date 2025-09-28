विजय की रैली में पथराव का दावा झूठा… BJP पर फूटा राहुल का गुस्सा; टॉप 5 न्यूज
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक मामले को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लद्दाख के लोगों, उनकी संस्कृति व परंपराओं पर सीधा हमला कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है।
तमिलनाडु में हुई भगदड़ की घटना पर पुलिस ने स्पष्ट बयान जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार, विजय की रैली के दौरान किसी प्रकार का पथराव नहीं हुआ। पुलिस ने इसे अफवाह करार देते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है। इधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक मामले को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लद्दाख के लोगों, उनकी संस्कृति व परंपराओं पर सीधा हमला कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। वहीं, पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रभावित करने के चक्कर में जी-जान झोंक रहा है और इसके लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा। पढ़ें आज की पांच बड़ी खबरें...
तमिलनाडु भगदड़ पर पुलिस बोली- कोई पथराव नहीं
तमिलनाडु पुलिस ने रविवार को तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बयान जारी किया। पुलिस के अनुसार, अभिनेता से राजनेता बने विजय की करूर में हुई रैली के दौरान कोई पथराव की घटना नहीं घटी, जहां शनिवार की शाम भगदड़ में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई थी। टीवीके ने दावा किया था कि पथराव ही भगदड़ का कारण बना, लेकिन पुलिस ने इसे गलत बताते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं ने विशाल भीड़ इकट्ठा की और हमारी सलाहों का पालन नहीं किया। पढ़ें पूरी खबर...
सोनम वांगचुक मामले में राहुल गांधी का भाजपा पर जोरदार प्रहार
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक और लद्दाख के मुद्दे पर भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रविवार को उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लद्दाख के निवासियों, उनकी संस्कृति और परंपराओं पर सीधा हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने लद्दाख को छठी अनुसूची के दायरे में लाने की जोरदार मांग भी की। यह बयान लेह में हुई हालिया हिंसा के संदर्भ में आया है। बता दें कि बुधवार को लेह में छठी अनुसूची की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की फायरिंग में चार लोग शहीद हो गए, जबकि कई अन्य जख्मी हुए। उसके बाद से दंगों में कथित संलिप्तता के आधार पर लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पढ़ें पूरी खबर...
डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर पहुंचे थे शहबाज-मुनीर
पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए जी-जान लगा रहा है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसी सिलसिले में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ट्रंप के लिए एक अनोखा तोहफा लेकर हाजिर हुए। सूत्रों के अनुसार, दोनों ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (रेयर अर्थ मटेरियल) को लकड़ी के एक विशेष बक्से में पैक करके ट्रंप को भेंट किया। वाइट हाउस की ओर से एक तस्वीर साझा की गई है, जिसमें पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर एक सुंदर लकड़ी का बॉक्स थामे दिखाई दे रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...
5 दिनों की पुलिस हिरासत में चैतन्यानंद सरस्वती
दिल्ली पुलिस ने कई छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा से गिरफ्तार कर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 62 वर्षीय आरोपी को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह आगरा के एक होटल में छिपे हुए चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस की टीम ने दबोच लिया। दोपहर करीब 3:40 बजे उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट रवि की अदालत में हाजिर किया गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने वाले इस आरोपी की हिरासत जरूरी है, जिसकी मांग कोर्ट ने स्वीकार कर ली। पढ़ें पूरी खबर...
गिरिराज सिंह का 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर वायरल
इस वक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर्स को लेकर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा मस्जिदों और विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर ये पोस्टर्स चिपकाए जाने के बाद, हिंदू संगठनों ने जवाबी कार्रवाई में 'आई लव महादेव' के पोस्टर्स लगाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस तरह की घटनाएं सुर्खियां बटोर रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई जिलों में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर्स के साथ जुलूस निकालने वालों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए गिरफ्तारियां की हैं और कानूनी कार्रवाई जारी है। इसी बीच, केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक्स पर एक ऐसा पोस्टर साझा किया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और सभी को चौंका दिया। पढ़ें पूरी खबर...