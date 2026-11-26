26/11 को मुंबई में हुए हमलों को अब 18 साल बीत चुके हैं। हालांकि शहीदों को अब भी इंसाफ का इंतजार है। इस कुकर्म को अंजाम देने वाले आतंकी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं।

भारत 26/11 का दिन कभी नहीं भूल सकता। 18 साल पहले आज के दिन पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने एक के बाद एक धमाकों से पूरे मुंबई को दहला दिया था। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने कराची के समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसकर ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, सीएसटी स्टेशन और नरीमन हाउस समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। घायलों की तादाद भी असंख्य थी। अब 18 साल भी शहीदों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। 26/11 के गुनहगार खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं और बेशर्म पाकिस्तान इन आतंकियों को पनाह दे रहा है।

गौरतलब है कि हमलों के बाद जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब और बाद में डेविड हेडली के बयानों से यह साबित हो गया था कि इस पूरी साजिश को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और वहां की सेना की मिलीभगत के साथ अंजाम दिया गया था। अब भी इन हमलों को अंजाम देने वाले 6 आतंकी पाकिस्तान में बेखौफ घूम रहे हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद और संगठन का ऑपरेशन प्रमुख जकी-उर-रहमान लखवी भी शामिल है।

पाकिस्तान ने दिया संरक्षण भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हाफिज सईद, लखवी और चार अन्य आरोपियों को कोई सजा नहीं काटनी पड़ रही है। उल्टा पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें संरक्षण दे रखा है। अन्य आरोपियों में लश्कर का कमांडर साजिद मजीद उर्फ साजिद मीर, पाकिस्तानी सेना का रिटायर्ड मेजर अब्दुर रहमान हाशिम सैयद उर्फ पाशा और आईएसआई के दो अधिकारी मेजर इकबाल और मेजर समीर अली के नाम शामिल हैं।

सजा हुई पर काटी नहीं दुनियाभर से मिली हिकारत के बाद पाकिस्तान ने कुछ आतंकियों को सजा जरूर सुनाई थी, लेकिन यह सब एक ढोंग था। हाफिज सईद को 2020 में अमेरिका के दबाव में 78 साल की कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन भारतीय खुफिया अधिकारियों का कहना है कि उसे ISI का संरक्षण मिल हुआ है और खुलेआम आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। वहीं, लखवी को 2021 में टेरर फंडिंग के आरोप में तीन पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह भी अब आजाद है।

ISI वालों पर नहीं हुई कार्रवाई इसके अलावा साजिद मीर को कथित तौर पर गिरफ्तार कर आठ साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है कि वह कहां है। इंतहा देखिये की 2 ISI अधिकारियों और एक पूर्व सैन्य अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ही नहीं की गई है।

5 मददगार भी पाकिस्तान में मौजूद 26/11 की साजिश मुख्य रूप से 10 आरोपियों ने रची थी। इनमें से सात हमलों के वक्त पाकिस्तान में थे। जानकारी के मुताबिक अबू कहाफा, अबू अलकमा, मुजम्मिल, अबू अनस और अबू हमजा ने इन 10 आतंकवादियों को ट्रेनिंग और पनाह देने में अहम भूमिका निभाई थी। ये आतंकी भी पाकिस्तान में ही हैं।

मारे गए 2 दुश्मन 26/11 के दो अन्य साजिशकर्ता मारे गए। लश्कर के पूर्व उप-प्रमुख और हाफिज सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की की दिसंबर 2024 में लाहौर में मौत हो गई थी। वहीं अल-कायदा और पाकिस्तान स्थित उसके सहयोगी संगठन हरकत-उल जिहाद इस्लामी का नेता इलियास कश्मीरी भी जून 2011 में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया।