सड़क पर कार पार्क करने के लिए हर साल देने होंगे 25 हजार, सरकार बना रही नियम

Karnataka New Parking Fee: यह परमिट नगर निगम द्वारा जारी किया जाएगा। मुख्य और सहायक सड़कों के अलावा अन्य रिहायशी रास्तों पर केवल वैध परमिट वाले वाहनों को ही पार्क करने की अनुमति होगी।

New Car Parking Rules: देश में कार मालिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से महानगर हों या छोटे से बड़े शहर, पार्किंग एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अक्सर लोग अपने-अपने घरों के बाहर कार पार्क करते हैं। लोग इसे अपना अधिकार समझते हैं। हालांकि, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पार्किंग का नियम बदलने वाला है। यदि आप बेंगलुरु के निवासी हैं और अपने घर के बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी करते हैं तो अब आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (पार्किंग) रूल्स, 2026 का नया मसौदा तैयार किया है।

कर्नाटक सरकार के नए नियम के मुताबिक, आवासीय क्षेत्रों में सरकारी सड़कों पर पार्किंग के लिए वाहन मालिकों को प्रति वर्ष 25,000 रुपये तक का पार्किंग शुल्क देना पड़ सकता है। नए नियमों के तहत, आवासीय पार्किंग परमिट का वार्षिक शुल्क वाहनों के आकार और श्रेणी के आधार पर निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। हैचबैक कारों के लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष, सेडान के लिए 20,000 रुपये प्रति वर्ष और एसयूवी कारों को पार्किंग के लिए सलाना 25,000 रुपये प्रति वर्ष खर्च करने होंगे।

यह परमिट नगर निगम द्वारा जारी किया जाएगा। मुख्य और सहायक सड़कों के अलावा अन्य रिहायशी रास्तों पर केवल वैध परमिट वाले वाहनों को ही पार्क करने की अनुमति होगी। बिना परमिट के सड़क पर गाड़ी खड़ी करने पर उसे अवैध पार्किंग माना जाएगा और चालान या भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

किन्हें मिलेगा आवासीय पार्किंग परमिट? प्रस्तावित नियमों में परमिट जारी करने के लिए कुछ कड़े नियम भी शामिल किए गए हैं। बिल्डिंग बाय-लॉज का पालन करना होगा। यह परमिट केवल उन मकानों या अपार्टमेंट्स के लोगों को मिलेगा, जिन्होंने भवन निर्माण नियमों के तहत पार्किंग के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किया है। जिन इमारतों में ऑन-साइट पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी उनके निवासियों को यह परमिट जारी नहीं किया जा सकता है। परमिट केवल एक विशेष वाहन और उसके रजिस्टर्ड मालिक के नाम पर एक साल के लिए जारी होगा। प्रत्येक वर्ष पते का सत्यापन करने के बाद ही इसका रिन्यूअल होगा। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा।

फुटपाथ के लिए तय किए गए कड़े नियम बेंगलुरु में बढ़ती यातायात समस्या और पैदल यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए सड़कों पर जगह के इस्तेमाल के नियम तय किए गए हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद भी सड़क का कम से कम 6 मीटर चौड़ा हिस्सा गाड़ियों के आने-जाने के लिए खाली रहना चाहिए। इसके साथ ही दोनों तरफ 1.8 मीटर का साफ फुटपाथ अनिवार्य है। लोकल सड़कों पर पार्किंग के बाद कम से कम 4 मीटर की सड़क यातायात के लिए उपलब्ध होनी चाहिए और कम से कम एक तरफ 1.8 मीटर का फुटपाथ होना जरूरी है।