भारत से इजरायल पहुंचे 250 यहूदी, जानें क्यों छोड़ा देश; अब किया जाएगा धर्मांतरण
पूर्वोत्तर में रहने वाले बीने मनेशे समुदाय के लोगों को यहूदी के रूप में मान्यता मिलने के बाद इजरायल ने उन्हें वापस बुलाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को करीब 250 लोग इजरायल पहुंचे हैं। बताया जाता है कि 2700 साल पहले ये लोग निर्वासित हो गए थे।
पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले करीब 250 यहूदी इजरायल पहुंच गए हैं। इजरायल सरकार ने भारत में रहने वाले यहूदियों को वापस बुलाने के लिए एक अभियान की घोषणा पिछले साल की थी। पिछले साल नवंबर में सरकार ने अगले पांच वर्षों में इजराइल में आव्रजन के लिए हजारों यहूदियों को धन मुहैया कराने का वादा किया था, जिसके तहत बीने मनेशे समुदाय का पहला समूह गुरुवार को इजराइल पहुंचा।
कौन हैं बीने मनेशे समुदाय के लोग
बीने मनेशे समुदाय मणिपुर और मिजोरम के कुछ हिस्सों में रहता है। समुदाय का दावा है कि उनका वंश बाइबिल में उल्लेखित मनेशे कबीले से है। यह समुदाय 1990 के दशक से धीरे-धीरे इजराइल पहुंच रहा है। पिछले तीन दशकों में समुदाय के लगभग 4,000 सदस्य इजराइल पहुंच चुके हैं और लगभग 6,000 अन्य सदस्य इजराइल आने का इंतजार कर रहे हैं।
ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन
इजराइल सरकार 2026 के दौरान "ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन" के तहत 1,200 और लोगों को इजराइल लाने की योजना बना रही है। अनिवासियों और इजराइल लौटने वालों की सहायता करने वाले अलिया और इंटीग्रेशन मंत्रालय के अनुसार अगले दो हफ्तों में दो अतिरिक्त उड़ान निर्धारित की गई हैं। इस पूरी पुनर्वास योजना के लिए लगभग नौ करोड़ शेकेल (तीन करोड़ अमेरिकी डॉलर) का बजट निर्धारित किया गया है।
यहूदी होने को लेकर छिड़ी थी बहस
अतीत में बीने मनेशे के यहूदी होने को लेकर काफी बहस हो चुकी है। 2005 में सेफारदी समुदाय के मुख्य रब्बी श्लोमो अमर ने उन्हें "इजराइल के वंशज" के रूप में मान्यता दी, जिससे उनके आव्रजन का रास्ता साफ हुआ। समुदाय का दावा है कि वे मनेशे कबीले से हैं, जो 2,700 साल पहले निर्वासित किए गए 10 कबीलों में से एक था।
बीने मनेशे समुदाय के सदस्यों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सदियों तक फारस, अफगानिस्तान, तिब्बत और चीन तक पलायन किया और कुछ यहूदी धार्मिक प्रथाओं जैसे खतना का पालन करते रहे। एक यहूदी एजेंसी ने कहा कि भारत में मिशनरी उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर चुके थे, और उन्हें इजराइल नागरिक बनने के लिए धर्मांतरण प्रक्रिया से गुजरना होगा।
बता दें कि इजरायल दुनियाभर के यहूदियों को इकट्ठा करने के लिए ही बना था। ऐसे में इजरायल चाहता है कि यहूदी समुदाय के लोग इजरायल में आकर रहें। इसीलिए इजरायल की सरकार पुनर्वास की योजनाएं चला रही है। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान हिटलर के डर से बड़ी संख्या में यहूदियों का पलायन की देशों से हुआ था।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें