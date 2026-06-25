BREAKING NEWS: ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच मैराथन बैठकें खत्म
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07:18 AM- भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बैठकों का सिलसिला खत्म हो चुका है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने बुधवार को अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर कई दौर की बातचीत पूरी की है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता में काफी अहम प्रगति हुई है। हालांकि मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि टैरिफ जैसे मुद्दों पर कोई अंतिम सहमति बनी है या नहीं।
6:55 AM- वेनेजुएला के कई इलाके शक्तिशाली भूकंप के झटकों से दहल गए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, यहां पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और एक मिनट से भी कम समय बाद 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र राजधानी कराकास के पश्चिम में स्थित याराकुई राज्य में था। वहीं इस भूकंप के तुरंत बाद दुनिया के दूसरे छोर पर जापान के उत्तरी हिस्से में भी 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है। कराकास में इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है।
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें