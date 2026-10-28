बार काउंसिल का चुनाव जीत 23 साल की अस्मी ने रचा इतिहास, पहली बार जेन-जी की एंट्री
अस्मी के जीतते ही पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल में महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व देश की किसी भी राज्य के बार काउंसिलों के मुकाबले सबसे अधिक हो गया है। इसे एक अहम उपलब्धि बताया गया है।
बार काउंसिल ने अब जेन-जी की एंट्री हो गई है। पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव को जीत 23 साल की युवा वकील अस्मी ने इतिहास रच दिया। मंगलवार को उन्हें निर्विरोध बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का सदस्य चुना गया है। अस्मी की जीत कई मायनों में खास है।
ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर प्रदीप परमार ने उनके निर्विरोध निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा की। महज 23 साल की अस्मी देश के किसी भी स्टेट बार काउंसिल की सबसे कम उम्र की सदस्य बन गई हैं। साथ ही वे इस पद पर चुनी जाने वालीं जेन जी भी हैं।
निर्विरोध विजेता घोषित
बता दें कि इससे पहले इस पद पद रहीं मिंदरजीत यादव का बीते दिनों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रमोशन हो गया। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के सदस्य का पद खाली हुआ था। अस्मी ने इसके बाद नामांकन भरा। सोमवार, 26 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि तक किसी भी अन्य उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मंगलवार को अस्मी को निर्विरोध विजेता घोषित किया।
क्यों है बड़ी उपलब्धि?
अस्मी के चुने जाने के बाद पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल में देश के सभी स्टेट बार काउंसिलों की तुलना में महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक हो गया है। इसे कानूनी बिरादरी में महिलाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। इस मौके पर बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के अध्यक्ष अमित राणा, उपाध्यक्ष शर्मिला शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने अस्मी को बधाई दी है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
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