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BREAKING NEWS: मौसम का बड़ा अपडेट, मुंबई पहुंचा मॉनसून; IMD का अलर्ट जारी

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजनीति का पारा, बॉलीवुड का तड़का और इंटरनेट पर वायरल होती सनसनी। हर वो मुद्दा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, सीधे आप तक। बिना लाग-लपेट के और सबसे बेबाक। देश-दुनिया की हर बड़ी हलचल पर बनी है हमारी नजर। पल-पल की अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

BREAKING NEWS: मौसम का बड़ा अपडेट, मुंबई पहुंचा मॉनसून; IMD का अलर्ट जारी

7:54 AM- मुंबई में मॉनसून की एंट्री हो गई है। कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और हल्की से तेज़ बारिश के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की प्रबल संभावना है।

7:26 AM- मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सोमवार को दोपहर 3 बजे शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद शिंदे सेना में शामिल हो जाएंगे।

7:23 AM- तमिलनाडु में मौसम का कहर जारी है। खबर है कि मजबूत चक्रवाती हवाओं ने थूथुकुड़ी क्षेत्र में गंभीर नुकसान पहुंचाया है।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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