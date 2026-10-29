22 भारतीय मरे, कई नाविकों की भी मौत; पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर सरकार ने जारी किए खौफनाक आंकड़े
पश्चिम एशिया में अशांति की वजह से भारत के कई नागरिकों की जान जा चुकी है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर खौफनाक आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक युद्ध में अब तक 22 भारतीयों ने जान गंवाई है।
पश्चिम एशिया में बीते कई महीनों से तबाही मची हुई है। फरवरी महीने में ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमलों के बाद से क्षेत्र में लगातार अशांति है और कई देश इसमें उलझे हुए हैं। इस युद्ध में एक तरफ जहां अमेरिका ईरान पर रुक-रुक कर नए हमले कर रहा है, वहीं ईरान अपने ऊपर हुए हमलों का बदला लेने के लिए खाड़ी देशों को निशाना बनाता रहा है। युद्ध में अब तक सैंकड़ों जानें जा चुकी है। वहीं इसका असर सिर्फ इलाके तक ही सीमित नहीं है। दुनियाभर से इन इलाकों में गए कई लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भी बताया कि कैसे इस युद्ध में भारतीयों पर भी कहर टूटा है।
विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में बताया कि इस क्षेत्र में जारी तनाव और युद्ध की वजह से अब तक भारत के 14 नाविकों सहित कुल 22 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर भारत की गंभीर चिंता भी व्यक्त की।
3 लोगों की सऊदी में गई जान
भारतीय प्रवक्ता ने अपने बयान में बताया कि इनमें से 3 मौतें सऊदी में हुई हैं। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, "हम इस इलाके की स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं।” वहीं खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदाय और समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय राजनयिक मिशन लगातार अपने नागरिकों और समुदाय के सदस्यों के संपर्क में हैं।
नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी
इस बीच सऊदी अरब में हवाई यात्रा प्रभावित होने के कारण फंसे भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से उमराह के लिए गए लोगों की सुविधा के लिए जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास ने एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। दूतावास के अधिकारियों ने बताया कि भारत और सऊदी अरब के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए सऊदी के अधिकारियों, विमानन कंपनियों और भारतीय संगठनों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच अधिक से अधिक हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं।
तनाव कम होने के नहीं आसार नहीं
इधर क्षेत्र में तनाव कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका-ईरान के बाद अब सऊदी अरब भी जंग की आग में जल रहा है। बीते महीने से हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर लगातार हमले किए हैं। हूतियों ने कभी यहां के तेल ठिकानों को निशाना बनाया है, तो कभी एयरपोर्ट जैसे नागरिक ठिकानों पर भी मिसाइलें बरसाई हैं। इस सप्ताह यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया था कि उसने दक्षिणी सऊदी अरब की ओर हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोककर नष्ट किया है। इस बीच यमन ने वैश्विक खतरे की चेतावनी दी है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें