22 भारतीय मरे, कई नाविकों की भी मौत; पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर सरकार ने जारी किए खौफनाक आंकड़े

पश्चिम एशिया में अशांति की वजह से भारत के कई नागरिकों की जान जा चुकी है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर खौफनाक आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक युद्ध में अब तक 22 भारतीयों ने जान गंवाई है।

पश्चिम एशिया में बीते कई महीनों से तबाही मची हुई है। फरवरी महीने में ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमलों के बाद से क्षेत्र में लगातार अशांति है और कई देश इसमें उलझे हुए हैं। इस युद्ध में एक तरफ जहां अमेरिका ईरान पर रुक-रुक कर नए हमले कर रहा है, वहीं ईरान अपने ऊपर हुए हमलों का बदला लेने के लिए खाड़ी देशों को निशाना बनाता रहा है। युद्ध में अब तक सैंकड़ों जानें जा चुकी है। वहीं इसका असर सिर्फ इलाके तक ही सीमित नहीं है। दुनियाभर से इन इलाकों में गए कई लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भी बताया कि कैसे इस युद्ध में भारतीयों पर भी कहर टूटा है।

विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में बताया कि इस क्षेत्र में जारी तनाव और युद्ध की वजह से अब तक भारत के 14 नाविकों सहित कुल 22 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर भारत की गंभीर चिंता भी व्यक्त की।

3 लोगों की सऊदी में गई जान भारतीय प्रवक्ता ने अपने बयान में बताया कि इनमें से 3 मौतें सऊदी में हुई हैं। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, "हम इस इलाके की स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं।” वहीं खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदाय और समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय राजनयिक मिशन लगातार अपने नागरिकों और समुदाय के सदस्यों के संपर्क में हैं।

नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी इस बीच सऊदी अरब में हवाई यात्रा प्रभावित होने के कारण फंसे भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से उमराह के लिए गए लोगों की सुविधा के लिए जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास ने एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। दूतावास के अधिकारियों ने बताया कि भारत और सऊदी अरब के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए सऊदी के अधिकारियों, विमानन कंपनियों और भारतीय संगठनों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच अधिक से अधिक हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं।