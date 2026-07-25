Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

21वीं सदी हिंदू धर्म की होगी; त्रिपुरा के गवर्नर का दावा, मुस्लिम देश का उदाहरण

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ने कहा कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया में हिंदू संस्कृति और इसके अनुयायियों के विश्वास को एक नई गति मिली है।

Hindu, Muslim, Tripura Governor
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। (फाइल फोटो)

त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रसार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 21वीं सदी हिंदू धर्म की होने जा रही है। दुनिया भर में हिंदू संस्कृति और मान्यताओं के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है और जो लोग अतीत में किन्हीं कारणों से दूसरे धर्मों में चले गए थे वे अब पुन: अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। राज्यपाल शुक्रवार को धर्मनगर नगर परिषद द्वारा भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा उल्टा रथ यात्रा के अवसर पर आयोजित धर्मनगर रथ यात्रा कार्निवल के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। टाउन कालीबाड़ी परिसर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ने कहा कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया में हिंदू संस्कृति और इसके अनुयायियों के विश्वास को एक नई गति मिली है।

वैश्विक उदाहरण देते हुए राज्यपाल ने इंडोनेशिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "आज दुनिया के कोने-कोने में हिंदू धर्म और दर्शन की स्वीकार्यता बढ़ रही है। जो लोग बीच के दौर में अन्य धर्मों की ओर चले गए थे, वे अब धीरे-धीरे वापस अपने मूल हिंदू धर्म में लौट रहे हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण इंडोनेशिया में देखने को मिला, जहां पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी ने भी हिंदू धर्म में वापसी की। वहां लोगों के भीतर अपनी प्राचीन जड़ों और आस्था के प्रति विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।"

खाड़ी देशों में आया बड़ा बदलाव

त्रिपुरा के राज्यपाल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति को मिले सम्मान का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी विदेश नीति और कूटनीतिक प्रयासों को दिया। उन्होंने विशेष रूप से खाड़ी देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में पहले सनातन परंपराओं पर सख्त पाबंदियां थीं, वहां अब ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राज्यपाल ने कहा, "एक समय था जब खाड़ी के देशों में किसी भगवान की तस्वीर साथ रखना या उसे प्रदर्शित करना भी नियम के विरुद्ध माना जाता था और इसके लिए सजा तक हो सकती थी। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावी कूटनीतिक प्रयासों के परिणामस्वरूप अब उन देशों में भव्य हिंदू मंदिरों के निर्माण की अनुमतियां मिल रही हैं। यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन है।"

उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के वैश्विक बदलावों के बीच भारत दुनिया में एक अत्यंत शक्तिशाली, समृद्ध और प्रभावशाली राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यह पूरी मानवता के कल्याण के लिए सुखद संकेत है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
International News Hindu
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।