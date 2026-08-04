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कश्मीर जा रहे थे 21 बांग्लादेशी, रामबन में दबोचे गए; मददगारों की तलाश में जुटीं एजेंसियां

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, रामबन
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जम्मू-कश्मीर के रामबन में 21 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये लोग बिना किसी वैध दस्तावेज के असम के रास्ते भारत में घुसे थे।

जम्मू-कश्मीर के रामबन में 21 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, असम के रास्ते घुसे थे भारत; महिलाओं-बच्चों समेत हिरासत में
जम्मू-कश्मीर के रामबन में 21 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, असम के रास्ते घुसे थे भारत; महिलाओं-बच्चों समेत हिरासत में

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में 21 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए लोगों में 4 महिलाएं और 7 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, यह समूह रोजगार की तलाश में असम के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था और अब कश्मीर घाटी की ओर जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि इन्हें जम्मू-कश्मीर तक पहुंचाने में किस नेटवर्क का हाथ है।

बनिहाल में चेकिंग के दौरान हुआ खुलासा

आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को जानकारी दी कि 1 अगस्त को बनिहाल में चेकिंग अभियान चल रहा था। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण फिलहाल अमरनाथ यात्रा के काफिले को छोड़कर किसी भी अन्य वाहन को कश्मीर की ओर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसी अभियान के दौरान दो वाहनों को रोका गया, जिनमें ये 21 बांग्लादेशी नागरिक सफर कर रहे थे।

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बिना वैध दस्तावेजों के कर रहे थे सफर

हिरासत में लिए गए इन लोगों की उम्र 2 साल से 38 साल के बीच है। पूछताछ और जांच में कई अहम बातें सामने आई हैं। चेकिंग के दौरान इनमें से कोई भी व्यक्ति भारत में कानूनी प्रवेश या अपनी पहचान से जुड़ा कोई वैध यात्रा दस्तावेज पेश नहीं कर सका। शुरुआती पूछताछ में इन लोगों ने कबूल किया कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर असम के जरिए भारत में प्रवेश किया था। असम से वे ट्रेन के जरिए जम्मू पहुंचे और वहां से रोजगार की तलाश में कश्मीर जा रहे थे।

मददगारों की तलाश में जुटी एजेंसियां

अधिकारी अब पकड़े गए सभी नागरिकों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश तक पहुंचने में किसने मदद की। जांचकर्ता इस एंगल से भी मामले की जांच कर रहे हैं कि इन अवैध प्रवासियों की आवाजाही के पीछे किसी स्थानीय या अंतरराज्यीय नेटवर्क का हाथ तो नहीं है।

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असम में 14 घुसपैठिए पकड़े गए

इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पुलिस ने 14 'घुसपैठियों' को पकड़ा है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि, उन्होंने इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''हर दिन घुसपैठिए असम में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लगातार उनकी योजनाओं को नाकाम कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''असम पुलिस ने ऐसे 14 घुसपैठियों को पकड़ लिया है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है। असम पूरी तरह सतर्क है।''

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राज्य सरकार ने हाल ही में विधानसभा को बताया था कि पिछले 10 वर्षों में असम से लगभग 2,100 अवैध विदेशियों को निर्वासित, निष्कासित अथवा वापस भेजा गया है। इनमें 2,023 बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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