Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia News21 arrested in Assam for celebrating the Delhi blast CM Sarma said will not tolerate it
दिल्ली में हुए धमाके से खुश हो रहे थे, असम में 21 गिरफ्तार; CM सरमा बोले- बर्दाश्त नहीं करेंगे

दिल्ली में हुए धमाके से खुश हो रहे थे, असम में 21 गिरफ्तार; CM सरमा बोले- बर्दाश्त नहीं करेंगे

संक्षेप: दिल्ली में हुए धमाके में शामिल आतंकयों की तरफदारी करने के आरोप में असम में कम से कम 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीएम सरमा ने कहा कि ये सभी सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ जहर उगल रहे थे। 

Sun, 16 Nov 2025 07:01 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली में हुए धमाके की पूरी दुनिया निंदा कर रही है। वहीं अपने देश में ही ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर आतंकियों की तारीफ कर रहे हैं। असम पुलिस ने ऐसे ही कम से कम 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी पुष्टि की है। असम के दरांग, गोआलपारा, नालबाड़ी. चिरंगा, कामरूप, बोंगईगांव, हेलाकांडी, लखीमपुर, बारपेटा, होजाई, साउथ सालमारा, बाजाली और धुबरी से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार हुए लोग सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम किसी भी कीमत पर दिल्ली धमाके के पीछे के आतंकियों की तारीफ करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने पहले गुरुवार को कहा था कि पूरे राज्य में ऐसे 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दिल्ली में लालकिले के सामने कार में हुए धमाके में 12 लोगों की जान चली गई थी।

कार में सवार आतंकी डॉक्टर उमर भी मारा गया था। उसकी मां का डीएनए टेस्ट कराने के बाद इसकी पुष्टि भी हो गई है। डॉ. उमर फरीदाबाद की अल-फलह यूनिवर्सिटी में काम करता था। दिल्ली पुलिस के हाथ डॉ. मुजम्मिल की डायरी मिली थी जिसमें 8 से 12 की तारीख का जिक्र था। इससे अनुमान लगाया गया है कि आतंकी काफी पहले से ही हमले का प्लान बना रहे थे। दिल्ली में ब्लास्ट से एक दिन पहले ही फरीदाबाद से डॉ. मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था। इसके पास से 360 किलो विस्फोटक मिला था जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस अपने साथ ले गई थी।

शुक्रवार को नौगाम थाने में रखे इस विस्फोटक में धमाका हुआ जिसमें कम से कम 9 लोगों की जान चली गई। इस मामले में अलग-अलग जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं। डॉ. शाहीन को लखनऊ से तो डॉ. आदिल को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गयाहै। ये सभी नाम दिल्ली धमाके से जुड़े हैं। अल-फलाह विश्वविद्यालय में एमबीबीएस के छात्र निशार आलम को शुक्रवार सुबह उत्तरी दिनाजपुर जिले के भीड़भाड़ वाले सुरजापुर बाजार इलाके से एनआईए की एक विशेष टीम ने हिरासत में लिया, जो रात भर दिल्ली से आई थी।

उसे पहले प्रारंभिक पूछताछ के लिए इस्लामपुर ले जाया गया और बाद में आगे की पूछताछ के लिए सिलीगुड़ी ले जाया गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि 22 वर्षीय छात्र को उसके बयान में कोई विसंगति न पाए जाने के बाद रिहा कर दिया गया।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Delhi Car Blast Assam Himanta Biswa Sarma
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।