20 साल पुराने मर्डर केस ने उद्धव के 6 सांसदों को भड़काया, बगावत की इनसाइड स्टोरी

यह मामला पिछले दो दशकों से मराठवाड़ा और उस्मानाबाद की राजनीति पर हावी रहा है। दोनों परिवारों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होने के साथ-साथ सहकारिता क्षेत्र को लेकर भी कारोबारी दुश्मनी थी।

महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) यानी शिवसेना (UBT) के भीतर बड़ी बगावत की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पिछले हफ्ते उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई लोकसभा सांसदों की बैठक के बाद शुरू हुई यह हलचल अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस ताजा असंतोष की जड़ें किसी नए राजनीतिक विवाद से नहीं बल्कि 20 साल पुराने एक हाई-प्रोफाइल मर्डर केस और उसके अदालती फैसले से जुड़ी हुई हैं।

खबरों के मुताबिक, शिवसेना (UBT) के 6 लोकसभा सांसद ओमराजे निंबालकर, संजय दीना पाटिल, नागेश पाटिल आष्टीकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय देशमुख और संजय जाधव पार्टी से नाता तोड़कर एनडीए (NDA) गठबंधन का हिस्सा और प्रतिद्वंद्वी शिवसेना यानी शिंदे गुट का समर्थन कर सकते हैं। यह बगावत उस समय खुलकर सामने आ गई जब इन छह सांसदों ने शिवसेना (UBT) के 60वें स्थापना दिवस समारोह से दूरी बना ली, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने बागियों पर चौतरफा हमला बोला।

क्या है 2006 का पवनराजे निंबालकर हत्याकांड? इस पूरी बगावत के केंद्र में धाराशिव से सांसद ओमराजे निंबालकर के पिता और कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर की 2006 में हुई हत्या का मामला है। 3 जून 2006 को पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद अब्दुल वाहिद काजी की पुणे से मुंबई जाते समय नवी मुंबई के कलंबोली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी पवनराजे के चचेरे भाई और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पदमसिंह पाटिल को बनाया गया था।

यह मामला पिछले दो दशकों से मराठवाड़ा और उस्मानाबाद की राजनीति पर हावी रहा है। दोनों परिवारों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होने के साथ-साथ सहकारिता क्षेत्र को लेकर भी कारोबारी दुश्मनी थी। सीबीआई (CBI) जांच में यह भी सामने आया था कि कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों के लिए जुटाए गए फंड में कथित धोखाधड़ी को अन्ना हजारे ने पवनराजे द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर ही उजागर किया था, जिससे पदमसिंह पाटिल नाराज थे।

शनिवार को मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने सबूतों के अभाव में पदमसिंह पाटिल सहित सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले से ठीक पहले शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए सांसदों को कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। राउत ने दावा किया था कि ओमराजे निंबालकर को उनके पिता के मर्डर केस में अनुकूल फैसले का लालच देकर शिंदे गुट (शिवसेना) में शामिल होने के लिए उकसाया जा रहा था।

बगावत की खबरों के बीच सांसद ओमराजे निंबालकर ने स्पष्ट किया कि यदि वे उद्धव गुट छोड़ रहे हैं तो यह किसी पैसे के लालच में नहीं बल्कि अपने पिता के हत्यारों के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक लड़ाई जारी रखने के लिए है। निंबालकर ने कहा, "मैं 20 साल पहले राजनीति में अपने पिता के हत्यारों के खिलाफ लड़ने के लिए आया था। मैंने धाराशिव में उस ताकतवर परिवार के खिलाफ एक लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ी है। मुझे शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे से कोई शिकायत नहीं है। मैंने लोकसभा चुनाव भी भारी मतों से जीता, लेकिन महाराष्ट्र की नई सरकार ने मुझे हर स्तर पर बाधित कर दिया है। अपने राजनीतिक अस्तित्व और लड़ाई को जिंदा रखने के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ रहा है।"

कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताते हुए ओमराजे ने कहा कि यह फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा, "अगर सभी आरोपी बरी हो गए तो मेरे पिता को किसने मारा? हम इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे।"