जंतर-मंतर पर आए 2000 अपराधी? पुलिस के दावों पर बोली CJP- हम भी तुम्हारी लिस्ट देंगे
जंतर-मंतर पर तनाव: दिल्ली पुलिस ने FRS कैमरों से 2000+ आपराधिक रिकॉर्ड वालों की पहचान की है। जवाब में CJP नेता आशुतोष रांका ने दोषी पुलिसकर्मियों की सूची जारी करने की चेतावनी दी है। जानें हर बड़ा अपडेट।
राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। 20 जुलाई को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिल्ली पुलिस जहां तकनीक का सहारा लेकर उपद्रवियों की पहचान कर रही है, वहीं राजनीतिक दलों ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए सीधा मोर्चा खोल दिया है।
एफआरएस से उपद्रवियों की पहचान
दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, विरोध स्थल पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अत्याधुनिक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) कैमरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने FRS तकनीक की मदद से अब तक जंतर-मंतर पर आए '2000 से अधिक' ऐसे लोगों की पहचान की है जिनका पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे तत्व भीड़ का फायदा उठाकर कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए इन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
हिंसक झड़पें और भारी पुलिस बल की तैनाती
जंतर-मंतर और उसके आसपास के इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यहां अभी भी औसतन 10,000 लोग जमा हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने लगभग 3,000 पुलिसकर्मियों को मोर्चे पर तैनात किया है। हालिया झड़पों के कारण दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा है। पुलिस सूत्रों ने ये आंकड़े दिए हैं-
घायल पुलिसकर्मी: 130
घायल छात्र: लगभग 65
दर्ज FIR: पुलिस ने अब तक 15 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।
CJP का पुलिस पर तीखा पलटवार
दिल्ली पुलिस द्वारा FRS कैमरे से पहचान करने और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को चिन्हित करने के दावे पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पुलिस पर बर्बरता का गंभीर आरोप लगाते हुए एक चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा, "हम भी दिल्ली पुलिस को उन पुलिसकर्मियों की एक लिस्ट देंगे, जिन्होंने बच्चों के सिर फोड़े, उन्हें सड़कों पर घसीटा, हमारे स्वयंसेवकों की पसलियां तोड़ीं और युवा लड़कियों को थप्पड़ मारे।"
रांका ने दिल्ली पुलिस के तकनीकी दावों पर तंज कसते हुए आगे स्पष्ट किया कि वे दोषी पुलिसकर्मियों को बेनकाब करने के लिए किसी मशीन का नहीं, बल्कि आम जनता का सहारा लेंगे। उन्होंने कहा, "हम उनकी पहचान FRS के जरिए नहीं, बल्कि सीधे जनता के माध्यम से करेंगे। हम उस सूची को सार्वजनिक करेंगे। फिर देखते हैं कि दिल्ली पुलिस का इस पर क्या कहना है।"
वीकेंड के विरोध-प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा और कड़ी
वीकेंड के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त ब्लॉकेड लगाए हैं और उन्हें भारी-भरकम लोहे की जंजीरों से बांध दिया है, ताकि सुरक्षा घेरों को तोड़ने या हटाने की हर कोशिश को नाकाम किया जा सके। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
यह कदम कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में जारी आंदोलन के मद्देनजर उठाया गया है। कॉजपा परीक्षा प्रणाली में सुधार, नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। पुलिस को आशंका है कि सप्ताहांत में प्रदर्शनकारियों की संख्या और बढ़ सकती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, नयी दिल्ली जिले के संवेदनशील इलाकों, विशेष रूप से जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल और अन्य रणनीतिक स्थानों पर लोहे के अवरोधक कई स्तरों में लगाए गए हैं।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें