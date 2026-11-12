फायरिंग के बाद किश्तवाड़ से हथियारों के साथ सेना के 2 SPO लापता, सर्च ऑपरेशन जारी
आपको बता दें कि बुधवार को ही दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में मीर बाजार के पास अखरान इलाके में एक सुरक्षा चेकपॉइंट पर संदिग्ध आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी।
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बुधवार दोपहर दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) अपने हथियारों के साथ लापता हो गए। दोनों का पता लगाने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों SPO कियार दछन से लौट रहे थे। वे इंद्रवाल के बसनान इलाके में तैनात 17 RR (राष्ट्रीय राइफल्स) के एक टेम्परेरी ऑपरेशनल बेस पर मौजूद जवानों की जगह लेने जा रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वे 17 RR के साथ डेरना की एक पोस्ट पर तैनात थे।
आपको बता दें कि बुधवार को ही दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में मीर बाजार के पास अखरान इलाके में एक सुरक्षा चेकपॉइंट पर संदिग्ध आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के तीन जवान घायल हो गए। जुलाई के बाद से जम्मू-कश्मीर में यह तीसरा आतंकी हमला है और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाला दूसरा हमला है।
दोनों एसपीओ के जाने के दौरान हुई थी गोलीबारी
यह इलाका मरवाह पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। दोनों एसपीओ के जाने के दौरान देहरना के जंगली इलाके में गोलीबारी हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि कियार एक ऐसा शैडो जोन है जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है। तब से उन दोनों SPO से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक, उस समय इलाके में मोबाइल नेटवर्क में भी दिक्कत आ रही थी। शाम को लापता जवानों की तलाश के लिए स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की एक टीम उस इलाके की ओर रवाना हुई।
शाम तक किश्तवाड़ पहुंच जाना चाहिए था
इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया कि लापता SPO की तलाश के लिए अतिरिक्त बल भेजे गए हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया, "डेरना से दछन पहुंचने के लिए कियार के घने जंगलों से होकर पैदल चलना पड़ता है। दछन में साउंडर नाम की जगह से सड़क संपर्क शुरू होता है। यहां तक पहुंचने में लगभग तीन घंटे लगते हैं।" इलाके की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए दोनों SPO को देर शाम तक किश्तवाड़ पहुंच जाना चाहिए था।
घने जंगलों में पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी
चिंता की बात यह है कि इस इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौजूदगी बताई जाती है। इस साल की शुरुआत में सुरक्षा बलों ने कई महीनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद आदिल समेत कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था। हिजबुल मुजाहिद्दीन का कमांडर जहांगीर सरूरी चेनाब घाटी इलाके में सबसे लंबे समय से सक्रिय आतंकवादी बताया जाता है। वह भी कई दशकों से इसी इलाके में छिपा हुआ है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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