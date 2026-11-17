आरोप है कि ज्वैलर ने उस सोने के गहनों की डिलीवरी नहीं दी, जिनका ऑर्डर इस साल 24 अप्रैल को होने वाली व्यक्ति की बहन की शादी के लिए चार साल पहले ही दे दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी रोचक खबर सामने आई है। एक शख्स ने चार साल पहले अपनी बहन की शादी के लिए जूलरी ऑर्डर किए थे ताकि शादी से ठीक पहले उसे सुनार आभूषण मुहैया करा दे लेकिन मामले में तब मोड़ आ गया, जब शादी से ठीक दो दिन पहले सुनार उस शख्स को गच्चा दे गया। इतना ही नहीं वह सुनार (सर्राफ) न तो जूलरी देने को राजी हुआ और न ही पैसे वापस करने को राजी था। इसके बाद पीड़ित शख्स ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने मामले की सुनवाई करते हुए सुनार को 7.10 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश सुनाया है।

दरअसल, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित कांगड़ा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ग्राहक के साथ हुए छल और मानसिक उत्पीड़न पर कड़ा रुख अपनाते हुए जौहरी को कुल 7.10 लाख रुपये का भुगतान करने का फरमान सुनाया है। धर्मशाला में कांगड़ा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर ने ज्वैलर को यह भी आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को मुआवजे और दंड के तौर पर 50,000 रुपये का भुगतान करे।

क्या है पूरा मामला? पीड़ित ग्राहक ने 28 सितंबर 2022 को सर्राफा दुकान पर अपनी बहन की शादी (जो 24 अप्रैल 2026 को तय थी) और अपनी शादी के लिए मंगलसूत्र, टीका के साथ ब्राइडल सेट, चूड़ियां, चेन और 5 कस्टमाइज्ड अंगूठियों समेत सोने के आभूषणों का ऑर्डर दिया था। ग्राहक ने समय-समय पर कुल 8 लाख रुपये एडवांस जमा कराए थे, जिसमें से 2 लाख रुपये बाद में लौटाए गए और 6 लाख रुपये सुनार के पास ही जमा थे।

आर्थिक नुकसान और मानसिक कष्ट झेलना पड़ा आरोप है कि सुनार ग्राहक को लगातार झूठे आश्वासन दे रहा था और साल 2025 से ही आभूषणों की डिलीवरी की तारीख टालता रहा। पहले जुलाई, फिर सितंबर और बाद में दिवाली का झांसा देता रहा। शादी से ठीक दो दिन पहले जब ग्राहक दुकान पर पहुँचा, तो सुनार ने न केवल गहने देने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि जमा 6 लाख रुपये भी लौटाने से मना कर दिया। इस ऐन मौके पर हुए धोखे के कारण पीड़ित को मजबूरी में बढ़ी हुई बाजार दरों पर तुरंत दूसरे आभूषणों का इंतजाम करना पड़ा, जिससे उसे भारी आर्थिक नुकसान और मानसिक कष्ट झेलना पड़ा।

व्यावसायिक लापरवाही नहीं, दुर्भावनापूर्ण विश्वासघात मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने की। नोटिस जारी होने के बावजूद सुनार कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद आयोग ने एकतरफा फैसला सुनाया। आयोग ने 12 नवंबर के अपने आदेश में कहा, "ज्वैलर ने शादी के गहने बनाने के बहाने लंबे समय तक 8,00,000 रुपये की बड़ी अग्रिम राशि ली। उसने साढ़े तीन साल से अधिक समय तक झूठे आश्वासन देकर उपभोक्ता को लटकाए रखा। परिवार के एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम (बहन की शादी) से ठीक पहले उसने बातचीत के सभी रास्ते अचानक बंद कर दिए और समारोह से सिर्फ 48 घंटे पहले गहने देने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह, ज्वैलर ने शिकायतकर्ता को एक ऐसे वित्तीय संकट में धकेल दिया, जिससे बचा जा सकता था। अब उसे बढ़े हुए बाजार भाव पर गहने खरीदने पड़ रहे हैं।"