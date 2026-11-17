बहन की शादी से ठीक पहले सुनार ने दिया धोखा, 4 साल पहले ऑर्डर किए जूलरी देने से इनकार; शख्स जीता 7.10 लाख
आरोप है कि ज्वैलर ने उस सोने के गहनों की डिलीवरी नहीं दी, जिनका ऑर्डर इस साल 24 अप्रैल को होने वाली व्यक्ति की बहन की शादी के लिए चार साल पहले ही दे दिया गया था।
हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी रोचक खबर सामने आई है। एक शख्स ने चार साल पहले अपनी बहन की शादी के लिए जूलरी ऑर्डर किए थे ताकि शादी से ठीक पहले उसे सुनार आभूषण मुहैया करा दे लेकिन मामले में तब मोड़ आ गया, जब शादी से ठीक दो दिन पहले सुनार उस शख्स को गच्चा दे गया। इतना ही नहीं वह सुनार (सर्राफ) न तो जूलरी देने को राजी हुआ और न ही पैसे वापस करने को राजी था। इसके बाद पीड़ित शख्स ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने मामले की सुनवाई करते हुए सुनार को 7.10 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश सुनाया है।
दरअसल, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित कांगड़ा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ग्राहक के साथ हुए छल और मानसिक उत्पीड़न पर कड़ा रुख अपनाते हुए जौहरी को कुल 7.10 लाख रुपये का भुगतान करने का फरमान सुनाया है। धर्मशाला में कांगड़ा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर ने ज्वैलर को यह भी आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को मुआवजे और दंड के तौर पर 50,000 रुपये का भुगतान करे।
क्या है पूरा मामला?
पीड़ित ग्राहक ने 28 सितंबर 2022 को सर्राफा दुकान पर अपनी बहन की शादी (जो 24 अप्रैल 2026 को तय थी) और अपनी शादी के लिए मंगलसूत्र, टीका के साथ ब्राइडल सेट, चूड़ियां, चेन और 5 कस्टमाइज्ड अंगूठियों समेत सोने के आभूषणों का ऑर्डर दिया था। ग्राहक ने समय-समय पर कुल 8 लाख रुपये एडवांस जमा कराए थे, जिसमें से 2 लाख रुपये बाद में लौटाए गए और 6 लाख रुपये सुनार के पास ही जमा थे।
आर्थिक नुकसान और मानसिक कष्ट झेलना पड़ा
आरोप है कि सुनार ग्राहक को लगातार झूठे आश्वासन दे रहा था और साल 2025 से ही आभूषणों की डिलीवरी की तारीख टालता रहा। पहले जुलाई, फिर सितंबर और बाद में दिवाली का झांसा देता रहा। शादी से ठीक दो दिन पहले जब ग्राहक दुकान पर पहुँचा, तो सुनार ने न केवल गहने देने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि जमा 6 लाख रुपये भी लौटाने से मना कर दिया। इस ऐन मौके पर हुए धोखे के कारण पीड़ित को मजबूरी में बढ़ी हुई बाजार दरों पर तुरंत दूसरे आभूषणों का इंतजाम करना पड़ा, जिससे उसे भारी आर्थिक नुकसान और मानसिक कष्ट झेलना पड़ा।
व्यावसायिक लापरवाही नहीं, दुर्भावनापूर्ण विश्वासघात
मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने की। नोटिस जारी होने के बावजूद सुनार कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद आयोग ने एकतरफा फैसला सुनाया। आयोग ने 12 नवंबर के अपने आदेश में कहा, "ज्वैलर ने शादी के गहने बनाने के बहाने लंबे समय तक 8,00,000 रुपये की बड़ी अग्रिम राशि ली। उसने साढ़े तीन साल से अधिक समय तक झूठे आश्वासन देकर उपभोक्ता को लटकाए रखा। परिवार के एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम (बहन की शादी) से ठीक पहले उसने बातचीत के सभी रास्ते अचानक बंद कर दिए और समारोह से सिर्फ 48 घंटे पहले गहने देने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह, ज्वैलर ने शिकायतकर्ता को एक ऐसे वित्तीय संकट में धकेल दिया, जिससे बचा जा सकता था। अब उसे बढ़े हुए बाजार भाव पर गहने खरीदने पड़ रहे हैं।"
7.10 लाख रुपये भुगतान का फरमान
आयोग ने कहा कि ग्राहक से साढ़े तीन साल से अधिक समय तक ₹8 लाख ऐंठना, झूठे आश्वासन देना, शादी से ठीक पहले संपर्क काट लेना और 48 घंटे पहले साफ मना कर देना साधारण व्यावसायिक लापरवाही नहीं, बल्कि सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया दुर्भावनापूर्ण विश्वासघात है। इसके साथ ही आयोग ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और ऐसे अनुचित व्यापार आचरण पर लगाम लगाने के लिए सुनार और उसके पार्टनरों को 45 दिनों के भीतर 6,00,000 रुपये ग्राहक की जमा राशि की पूर्ण वापसी, 50,000 रुपये मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक क्षति का मुआवजा, 50 हजार दंड और 10 हजार मुकदमेबाजी का खर्च भुगतान करने का आदेश दिया।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।