शराब और शबाब में डूबे थे पाकिस्तान के तानाशाह याह्या खान, 1971 की हार की जांच रिपोर्ट में क्या था

संक्षेप: बांग्लादेश के जन्म और पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद पाकिस्तान में ही एक जांच आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह से तानाशाह याह्या खान से लेकर नीचे के अधिकारी नशे और अय्याशी में डूबे हुए थे।

पाकिस्तान के लिए 16 दिसंबर 1971 का दिन बेहद शर्मनाक दिन होता है। इसी दिन पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए थे और फिर आजाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम के लिए जब शेख मुजीबुर्रहमान ने भारत की मदद मांगी तो भारत ने 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। 13 के युद्ध में ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए और जनरल नियाजी ने करीब 82 हजार सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान की यह केवल रक्षक्षेत्र में हुई हार नहीं थी बल्कि इससे पाकिस्तानी सरकार की भी पोल पट्टी खुल गई। एक जांच रिपोर्ट में बाद में कहा गया कि पाकिस्तान की सरकार शराब, शबाब और अय्याशी में डूबकर सड़ चुकी थी।

जनरल रानी संग पार्टी कर रहा था याह्या खान जब जनरल नियाजी अपने आधे देश को छोड़ने और आत्मसमर्पण के कागजात पर साइन कर रहा था तो पाकिस्तानी सेना का कमांडर और तनाशाह याह्या खान महिलाओं संग पार्टी कर रहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण से कछ घंटे पहले ही 'जनरल रानी' याह्या खान के घर से बाहर निकले थे। याह्या के करीबी कलीम अख्तर को जनरल रानी के नाम से बुलाया जाता था। वह याह्या के लिए अय्याशी की व्यवस्था भी करता था। याह्या उसपर इतना विश्वास करता था कि कई बड़े फैसले जनरल रानी ही लेने लगे थे।

पाकिस्तान के नए नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने चीफ जस्टिस हमीदुर्रहमान की अध्यक्षता में एकत जांच आयोग बनाया। इसका काम था यह पता लगाना कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार क्यों हुई और इसका जिम्मेदार कौन था। आयोग ने 1974 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के अधिकारी और जनरल इस कदर दुराचार, भ्रष्टाचार और अनैतिकता में लिप्त हो गए थे कि वे सैनिक के तौर पर रहना ही छोड़ चुके थे। दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी शराब और शबाब में डूबे हुए थे।

अय्याशी का अड्डा बन गया था याह्या खान का घर जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान ने 1969 में तख्तापलट करके पाकिस्तान की सत्ता हथियाई थी। याह्या खान की छवि एक करिश्माई व्यक्तित्व के तौर पर थी। लंबी कद काठी वाला याह्या खूब शऱाब बीता थआ। उसने वादा किया कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की वापसी होगी लेकिन अपनी आदतों से पूरे प्रशासन को नाच-गाने और नशे के दलदल में धकेल दिया। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि याह्या खान का घर नशे और अय्याशी का अड्डा बन गया था। अगर कोई अधिकारी इमर्जेंसी मीटिंग के लिए आता भी था तो उसे यह कहकर लौटा दिया जाता था कि कमांडर इन चीफ बीमार हैं।