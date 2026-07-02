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कांग्रेस के प्रस्ताव और जनता के भारी दबाव में हुई थी सावरकर की रिहाई, अदालत में पोते का बड़ा दावा

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, पुणे
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वी.डी. सावरकर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि के मामले में पुणे की एक अदालत में सुनवाई के दौरान गरमाहरम बहस हुई, जिसमें सावरकर के पोते सात्यकि ने ये दावा किया है।

कांग्रेस के प्रस्ताव और जनता के भारी दबाव में हुई थी सावरकर की रिहाई, अदालत में पोते का बड़ा दावा

हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को लेकर कई तरह की बातें होती रही हैं। इनमें एक यह भी है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगा था। इसलिए अंग्रेजों ने उनकी दया याचिका की वजह से उसे रिहा कर दिया था लेकिन उनके परिजनों ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें दया याचिकाओं की की वजह से रिहा किया गया था। उनके परिजनों ने कहा है कि सवारकर कोदया याचिका पर नहीं , बल्कि बढ़ते जन-दबाव के कारण रिहा किया था। सावरकर के भाई के प्रपौत्र सात्यकि सावरकर ने बुधवार को पुणे की एक अदालत में कहा कि 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में पारित वह प्रस्ताव भी इसका एक प्रमुख कारण था, जिसमें सावरकर की रिहाई की मांग की गई थी।

उन्होंने कहा, “यदि कांग्रेस ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी से पहले भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया होता, तो उनकी फांसी टल सकती थी।” वीडी सावरकर पर की गई टिप्पणियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता मिलिंद पवार ने सात्यकि सावरकर से इस मुद्दे पर लंबी जिरह की।

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दया याचिकाओं के कुछ अंश कोर्ट में रखे गए

एमपी/एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश अमोल शिंदे के समक्ष जिरह के दौरान ब्रिटिश सरकार को कथित तौर पर सावरकर द्वारा दी गई दया याचिकाओं के कुछ अंश शिकायतकर्ता के सामने रखे गए। सात्यकि ने कहा, "मुझे नहीं पता कि उपरोक्त याचिका की सामग्री सावरकर ने लिखी थी या नहीं। मैं यह नहीं कह सकता कि सावरकर ने अपनी दया याचिका में किसी शर्त पर रिहाई की मांग की थी। मैं यह भी नहीं कह सकता कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार से इस शर्त पर रिहाई मांगी थी कि वह किसी राजनीतिक या क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे।" हालांकि, उन्होंने स्वेच्छा से यह जोड़ा कि सावरकर की रिहाई दया याचिकाओं का परिणाम नहीं थी।

काकीनाडा अधिवेशन में कांग्रेस ने पास किया था प्रस्ताव

सात्यकि ने अदालत को बताया, “गवाह ने अपनी तरफ से कहा कि सावरकर को उनके द्वारा भेजी गई याचिकाओं की वजह से रिहा नहीं किया गया था। 1923 में, मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में काकीनाडा कांग्रेस ने सावरकर की रिहाई के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सावरकर की लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ रही थी और उनकी रिहाई के लिए जनता का दबाव भी बढ़ रहा था।”

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भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाया जा सकता था

उन्होंने आगे कहा कि "अगर कांग्रेस ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिए जाने से पहले ऐसा ही कोई प्रस्ताव अपनाया होता, तो उन्हें फांसी से बचाया जा सकता था"। यह मामला 2023 में सात्यकि की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने उस साल मार्च में लंदन में एक भाषण के दौरान वी.डी. सावरकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने गलत दावा किया था कि हिंदुत्व विचारक ने अपनी एक किताब में लिखा था कि उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया और उससे उन्हें खुशी मिली। शिकायतकर्ता का कहना है कि सावरकर ने अपनी किसी भी रचना में ऐसा कोई बयान नहीं दिया था।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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