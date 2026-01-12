सेक्स से किया इनकार, 18 साल के लड़के ने 34 साल की इंजीनियर को मार डाला; सनसनीखेज मर्डर
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने एक हफ्ते बाद बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि 34 वर्षीय शार्मिला डीके की हत्या एक 18 वर्षीय युवक ने उस वक्त कर दी, जब महिला ने उसके यौन प्रस्तावों का विरोध किया।
शार्मिला डीके का शव 3 जनवरी को राममूर्ति नगर के सुब्रमण्य लेआउट स्थित उनके किराए के मकान में मिला था। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई थी कि अपार्टमेंट में आग लगने के बाद दम घुटने से उनकी मौत हुई है। शार्मिला एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी Accenture में कार्यरत थीं।
शव मिलने के बाद पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194(3)(iv) के तहत अस्वाभाविक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फोरेंसिक साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण और वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर जांच आगे बढ़ी, जिसके बाद पुलिस की नजर आरोपी पर पड़ी।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान कर्नाल कुरई के रूप में हुई है, जो मृतका के घर के बगल में ही रहता था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि 3 जनवरी की रात करीब 9 बजे वह स्लाइडिंग खिड़की के रास्ते शार्मिला के घर में दाखिल हुआ था और उससे सेक्स संबंध की मांग की। जब शार्मिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने कथित तौर पर उनका मुंह और नाक दबा दी, जिससे वह अर्ध-बेहोश हो गईं। इस दौरान हुए संघर्ष में महिला को गंभीर चोटें भी आईं और खून बहने लगा।
पुलिस का कहना है कि सबूत मिटाने के इरादे से आरोपी ने पीड़िता के कपड़े और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को बेडरूम के गद्दे पर रखकर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। जाते समय वह शार्मिला का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया।
आरोपी के कथित इकबालिया बयान और अन्य पुष्ट सबूतों के आधार पर उसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 64(2), 66 और 238 (सबूत नष्ट करना) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।