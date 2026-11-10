हज 2027 के लिए भारत को मिली बड़ी सौगात, 175025 जायरीन जाएंगे सऊदी अरब
भारत और सऊदी अरब ने सोमवार को हज 2027 के लिए समझौता किया। इसके तहत भारत के 1,75,025 लोगों को हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई है।
भारत और सऊदी अरब के बीच हज 2027 यात्रा के लिए द्विपक्षीय समझौता हो गया है। इस समझौते के तहत भारत के कुल 1,75,025 हज यात्रियों को सऊदी अरब जाने की अनुमति दी गई है। जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सोमवार को यह जानकारी दी। बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने जेद्दा में सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया से द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने हज-2027 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने द्विपक्षीय समन्वय को मजबूत करने और यात्रा से जुड़ी रसद व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारतीय हज यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार, भारत का हज कोटा पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। वर्ष 2014 में भारत को 1,36,020 यात्रियों का कोटा मिला था। इसके बाद इसमें वृद्धि होती रही और वर्ष 2025 में यह बढ़कर 1,75,025 हो गया। इसी कोटा को वर्तमान वर्ष और हज 2027 के लिए भी बरकरार रखा गया है। मंत्री किरेन रीजीजू के साथ हज विभाग के संयुक्त सचिव मोहम्मद अफजल भी सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। दोनों अधिकारी 6 नवंबर से 9 नवंबर तक सऊदी अरब में रहेंगे और हज से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
इससे पहले रीजीजू ने जेद्दा में आयोजित छठे हज सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने हज यात्रियों के कल्याण और हज-2027 के सफल आयोजन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हज यात्रियों के कल्याण और हज-2027 के सफल आयोजन की साझा प्रतिबद्धता के साथ भारत-सऊदी अरब साझेदारी को मजबूत किया। जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूत फहाद सूरी और संयुक्त सचिव मोहम्मद अफजल भी इन कार्यक्रमों में मंत्री के साथ मौजूद रहे।
रीजीजू ने रविवार को विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों की आधिकारिक बैठक में भी हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री डॉ तौफीक बिन फौजान अल रबिया ने की। जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अनुसार, रीजीजू ने सम्मेलन के दौरान सऊदी नेतृत्व द्वारा हज यात्रियों के कल्याण के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत साझेदारी की प्रतिबद्धता को दोहराया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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