भारत पर मिडिल ईस्ट संकट का असर, मुंबई-दिल्ली-बेंगलुरु से 175 फ्लाइट्स रद्द
गुरुवार को मुंबई हवाई अड्डे पर कुल 105 उड़ानें रद्द की गईं, जिनमें 40 उड़ान भरने वाली और 65 आने वाली उड़ानें शामिल थीं। वहीं दिल्ली हवाई अड्डे पर 22 रवाना होनी वाली और 18 आने वाली उड़ानें रद्द कर दी गयी जबकि बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 16 उड़ान भरने वाली और 14 आने वाली उड़ानें रद्द हुईं।
मिडिल ईस्ट संकट के कारण दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर कम से कम 175 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं। गुरुवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण फंसे यात्रियों को पश्चिम एशिया से लाने-ले जाने के लिए कई विमानन कंपनियों ने सीमित संख्या में उड़ानें शुरू कीं।
अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को मुंबई हवाई अड्डे पर कुल 105 उड़ानें रद्द की गईं, जिनमें 40 उड़ान भरने वाली और 65 आने वाली उड़ानें शामिल थीं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर 22 रवाना होनी वाली और 18 आने वाली उड़ानें रद्द कर दी गयी जबकि बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 16 उड़ान भरने वाली और 14 आने वाली उड़ानें रद्द हुईं।
स्पाइसजेट ने बताया था कि कंपनी बृहस्पतिवार को 13 विशेष उड़ानों का परिचालन करेगी जबकि अकासा एयर की एक उड़ान के साथ-साथ मुंबई से जेद्दाह की वापसी उड़ान भी होगी। अकासा एयर ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि अबू धाबी, दोहा, रियाद और कुवैत से आने-जाने वाली उड़ानें सात मार्च 2026 तक निलंबित रहेंगी।
अंतरराष्ट्रीय उड़ान परिचालन 28 फरवरी से बाधित है, जिससे हजारों यात्रियों की यात्रा बाधित हुई है। नागर विमानन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चार मार्च को भारतीय हवाई अड्डों से 381 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रवाना हुई, जिनमें 69,745 यात्रियों ने सफर किया।
कतर एयरवेज ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि पांच मार्च 2026 को क्षेत्र के कुछ हिस्सों में संबंधित अधिकारियों द्वारा लागू की गई अस्थायी हवाई क्षेत्र बंदी और मौजूदा स्थिति से प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए कतर एयरवेज ने सीमित संख्या में राहत उड़ानें शुरू की हैं। एमिरेट्स ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि हवाई क्षेत्र के सीमित रूप से फिर से खुलने के साथ, वह अगली सूचना तक सीमित उड़ान अनुसूची के साथ परिचालन कर रहा है।
एयर इंडिया ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि वह किसी भी प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र से उड़ान नहीं भरेगा। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि प्रत्येक यात्रा को सुरक्षित, नियमों के अनुरूप और विश्वसनीय बनाए रखने के लिए वास्तविक समय की जानकारी, वैश्विक सलाह और निरंतर निगरानी का उपयोग कर उड़ान मार्गों की योजना बनाई जाती है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
