1600 डिग्री पर खौलता लावा, विशाल लैडल और फिर... विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में कैसे मची तबाही?

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में सोमवार को भयावह औद्योगिक दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। स्टील मेल्टिंग शॉप के कंटीन्यूअस कास्टिंग डिपार्टमेंट में पिघले हुए 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले लोहे की भारी मात्रा मजदूरों पर अचानक गिर पड़ी और फिर…

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में सोमवार शाम करीब 4:30 बजे दर्दनाक औद्योगिक दुर्घटना हो गई। स्टील मेल्टिंग शॉप (SMS) के कंटीन्यूअस कास्टिंग डिपार्टमेंट (CCD) में पिघले हुए लोहे की भारी मात्रा मजदूरों पर गिर गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रेड यूनियन नेताओं ने दावा किया है कि घटनास्थल से अब तक नौ शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि आरआईएनएल प्रबंधन ने अभी तक मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विशाखापत्तनम जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव को दी गई रिपोर्ट में बताया कि चार मृतकों के शव प्लांट के जनरल अस्पताल पहुंच चुके हैं। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसा कैसे हुआ? प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस प्रारंभिक जांच के अनुसार, दुर्घटना एनटीसी-3 हीट एफ के दौरान हुई। क्रेन की मदद से पिघले हुए इस्पात (लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान) को ले जा रही बाल्टी (लैडल) या चम्मच में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इससे विशाल मात्रा में पिघला हुआ धातु नीचे गिरा और चारों ओर फैल गया। तीव्र गर्मी और आग की लपटों ने आसपास काम कर रहे मजदूरों को घेर लिया। कई मजदूर आग की चपेट में फंस गए और उन्हें बचाने के लिए तत्काल प्रयास शुरू किए गए।

एक स्थानीय ट्रेड यूनियन नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह हादसा स्टील मेल्टिंग शॉप के सीसीडी सेक्शन में हुआ। पिघला हुआ इस्पात ले जा रहे लैडल में अचानक समस्या आ गई और सारा मोल्टन मेटल नीचे गिर पड़ा। आसपास के 20-25 मजदूर सीधे प्रभावित हुए। वहीं, एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दुर्घटना के समय जोरदार धमाका हुआ और पूरे क्षेत्र में भयानक गर्मी फैल गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास की मशीनरी और उपकरण भी प्रभावित हुए।

बचाव कार्य जारी बताया गया कि दुर्घटना के तुरंत बाद अग्निशमन दल, एनडीआरएफ की टीमों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान शुरू किया, और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि प्लांट के अंदर अभी भी कुछ जगहों पर आग बुझाने का काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया। एक आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा कि मैंने आरआईएनएल अधिकारियों से सीधे बात की और पूरी जानकारी ली। जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचें, बचाव कार्य तेज करें और घायलों को बेहतरीन इलाज मुहैया कराएं।