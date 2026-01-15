Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia News16 crew members of Indian ship detained in Iran families appeal to PM Modi
ईरानी हिरासत से कब आजाद होंगे भारतीय जहाज के क्रू? परिजनों ने मोदी सरकार से लगाई गुहार



संक्षेप:

ईरान में भारतीय जहाज एमटी वैलिएंट रोर के 16 भारतीय क्रू मेंबर को ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा हिरासत में लिए जाने के परिवार के लोग टेंशन में है। जहाज को 8 दिसंबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात के दिब्बा बंदरगाह के पास अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में रोका गया था

Jan 15, 2026 07:38 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
ईरान में भारतीय जहाज एमटी वैलिएंट रोर के 16 भारतीय क्रू मेंबर को ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) द्वारा हिरासत में लिए जाने के परिवार के लोग टेंशन में है। जहाज को 8 दिसंबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात के दिब्बा बंदरगाह के पास अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में रोका गया था, जहां ईरानी अधिकारियों ने 6000 मीट्रिक टन ईंधन की तस्करी का आरोप लगाया। इस घटना में शामिल तीसरे इंजीनियर केतन मेहता के परिवार ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील की है, ताकि उनके बेटे को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जा सके।

क्या बोला परिवार?

केतन के पिता मुकेश मेहता ने बताया कि परिवार ने आखिरी बार केतन से 31 दिसंबर 2025 को बात की थी। नए साल की पूर्व संध्या पर केतन ने माता-पिता को आश्वस्त किया था कि वह सुरक्षित है। उन्होंने आगे बताया कि फोन खो जाने के बाद केतन ने सहकर्मी पोथी दिवाकर के माध्यम से संपर्क किया। हाल ही में दिवाकर से बात होने पर पता चला कि आईआरजीसी ने केतन सहित 10 चालक दल सदस्यों को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। परिवार ने विदेश मंत्रालय (MEA) और भारतीय दूतावास से संपर्क किया है। MEA ने पासपोर्ट की जानकारी मांगी, जो तुरंत उपलब्ध करा दी गई, लेकिन उसके बाद कोई अपडेट या आश्वासन नहीं मिला।

राजनयिक प्रभाव का इस्तेमाल करें पीएम मोदी

इस बीच, केतन की मां रजनी मेहता का दिल टूट चुका है। उन्होंने दो सप्ताह से अधिक समय से अपने बेटे से बात नहीं की है और ईरान के एक हिरासत केंद्र में उसकी बुनियादी सुरक्षा को लेकर गहरा डर सता रहा है। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी और भावुक अपील की है, उनसे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। पिता ने गुहार लगाते हुए कहा कि मामला बहुत गंभीर है। हमारा बेटा निर्दोष है और वह सिर्फ अपना काम कर रहा था। हम प्रधानमंत्री से विनती करते हैं कि वे अपने राजनयिक प्रभाव का इस्तेमाल करके हमारे बेटे को समय रहते घर वापस लाएं।

