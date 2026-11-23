जम्मू के ऐतिहासिक झिरी मेले में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। देश भर से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है और ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं।

जम्मू के ऐतिहासिक झिरी मेले के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने देश भर से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा पक्की करने के लिए निगरानी बढ़ा दी है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। बाबा जित्तो की याद में लगने वाला यह 10 दिन का मेला झिरी इलाके में शुरू हो चुका है। झिरी मेला जम्मू की एक पुरानी और प्रसिद्ध धार्मिक परंपरा है। बाबा जित्तो को श्रद्धालु बहुत मानते हैं और हर साल उनके स्मृति में यह मेला लगता है। इस बार भी अगले दस दिनों में देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त और तीर्थयात्री पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन का अनुमान है कि भीड़ पिछले वर्षों से ज्यादा हो सकती है, इसलिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर मेला बता दें कि मेला भारत-पाकिस्तान सीमा के पास संवेदनशील इलाके में लगा हुआ है। सीमा के करीब होने की वजह से सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। मेला परिसर और आसपास के इलाकों में करीब 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे दिन-रात काम कर रहे हैं और पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। कैमरे सिर्फ मेला मैदान में ही नहीं, बल्कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट, पार्किंग एरिया, भीड़ वाली जगहों और आने-जाने के मुख्य रास्तों पर भी लगाए गए हैं। इनकी मदद से प्रशासन हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। अगर कहीं भीड़ ज्यादा हो जाए या कोई असामान्य चीज दिखे, तो तुरंत कार्रवाई की जा सके।

सीसीटीवी सर्विलांस के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान और अन्य सुरक्षा बलों को भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। सुरक्षा ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त बल भेजे गए हैं। इनका काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना, भीड़ को नियंत्रित करना और किसी भी अनहोनी को रोकना है। सुरक्षाकर्मी पूरे मेला परिसर में गश्त कर रहे हैं और श्रद्धालुओं की मदद भी कर रहे हैं। मेले की व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हुए एसडीएम मढ़ और मेला अधिकारी अमित कुमार ने कहा कि मेले को सुरक्षित और आसानी से चलाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि CCTV नेटवर्क और सुरक्षा बलों की तैनाती सुरक्षा व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रहा है।

बनाया गया है कंट्रोल रूम मेला मैदान में एक खास कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यह कंट्रोल रूम पूरे इलाके की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। सीसीटीवी फुटेज और फील्ड से आने वाली जानकारी यहां पहुंच रही है। जरूरत पड़ने पर पुलिस, प्रशासन और अन्य विभागों के बीच तुरंत कोऑर्डिनेशन हो सके, इसके लिए यह कंट्रोल रूम काम कर रहा है। इससे किसी भी स्थिति में जल्दी रिस्पॉन्स मिल सकेगा। सुरक्षा के अलावा अन्य व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया गया है। ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वाहनों की पार्किंग के लिए अलग से जगहें तय की गई हैं, ताकि सड़कों पर जाम न लगे। मेडिकल सुविधा के लिए डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है।