15 year old girl Appearing in madras HC Hearing Attempts Suicide Distressed by Parents Dispute HC में पेशी के लिए पहुंची बच्ची ने की आत्महत्या की कोशिश, मम्मी-पापा के झगड़े से थी दुखी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia News15 year old girl Appearing in madras HC Hearing Attempts Suicide Distressed by Parents Dispute

HC में पेशी के लिए पहुंची बच्ची ने की आत्महत्या की कोशिश, मम्मी-पापा के झगड़े से थी दुखी

हाई कोर्ट में मामला यह चल रहा था कि बच्ची को मां के पास सौंपा जाए या पिता के पास। जब हाई कोर्ट ने बच्ची को केयर होम भेजने का फैसला लिया तो दुखी होकर बच्ची ने आत्महत्या की कोशिश की।

Gaurav Kala चेन्नई, एएनआईWed, 13 Aug 2025 03:01 PM
share Share
Follow Us on
HC में पेशी के लिए पहुंची बच्ची ने की आत्महत्या की कोशिश, मम्मी-पापा के झगड़े से थी दुखी

मद्रास हाईकोर्ट में एक बड़ी घटना हो गई। यहां 15 साल की एक लड़की ने कोर्ट परिसर में पहली मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। लड़की अपने मम्मी-पापा के कोर्ट केस के कारण पेशी के लिए हाई कोर्ट पहुंची थी। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरातफरी मच गई। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है।

घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। यह मामला बच्ची की अभिरक्षा यानी उसे किसके पास रखना है, इस विवाद से जुड़ा है। लड़की की मां अंडमान की हैं और पिता चेन्नई के नीलांकराई के रहने वाले हैं। पिता ने हाईकोर्ट में याचिका देकर कहा था कि बच्ची की मां ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए बेटी को उन्हें सौंप दिया जाए।

ये भी पढ़ें:आवारा कुत्तों पर अब तमिलनाडु में क्यों रार, हाई कोर्ट ने क्या कहा कि बंट गए लोग

हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि मां के पुनर्विवाह के बाद लड़की को केयर होम में रखा जाए। इस फैसले से परेशान होकर लड़की ने पहली मंज़िल से छलांग लगा दी।

कोर्ट के कर्मचारियों ने तुरंत उसे उठाकर एंबुलेंस से अस्पताल भेजा। उसे गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन जान को खतरा नहीं है। घटना के बाद CISF और तमिलनाडु पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी है।

High Court News Suicide News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।