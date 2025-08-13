HC में पेशी के लिए पहुंची बच्ची ने की आत्महत्या की कोशिश, मम्मी-पापा के झगड़े से थी दुखी

हाई कोर्ट में मामला यह चल रहा था कि बच्ची को मां के पास सौंपा जाए या पिता के पास। जब हाई कोर्ट ने बच्ची को केयर होम भेजने का फैसला लिया तो दुखी होकर बच्ची ने आत्महत्या की कोशिश की।

मद्रास हाईकोर्ट में एक बड़ी घटना हो गई। यहां 15 साल की एक लड़की ने कोर्ट परिसर में पहली मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। लड़की अपने मम्मी-पापा के कोर्ट केस के कारण पेशी के लिए हाई कोर्ट पहुंची थी। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरातफरी मच गई। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है।

घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। यह मामला बच्ची की अभिरक्षा यानी उसे किसके पास रखना है, इस विवाद से जुड़ा है। लड़की की मां अंडमान की हैं और पिता चेन्नई के नीलांकराई के रहने वाले हैं। पिता ने हाईकोर्ट में याचिका देकर कहा था कि बच्ची की मां ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए बेटी को उन्हें सौंप दिया जाए।

हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि मां के पुनर्विवाह के बाद लड़की को केयर होम में रखा जाए। इस फैसले से परेशान होकर लड़की ने पहली मंज़िल से छलांग लगा दी।