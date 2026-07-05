किसान भाइयों के लिए खुशखबरी; यूरिया, DAP और सल्फर ला रहे 15 जहाज होर्मुज से गुजरे

केंद्र सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण होर्मुज स्ट्रेट से समुद्री यातायात में रुकावट आई, लेकिन समय पर योजना बनाने, बेहतर तालमेल और लगातार निगरानी के जरिए उर्वरकों की बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से भारत की उर्वरक फर्टिलाइजर सप्लाई चेन पर अधिक असर नहीं पड़ा है। देश के लिए उर्वरक और कच्चा माल लाने वाले 20 में से 15 जहाज सुरक्षित होर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। इनमें से 8 जहाजों में 3.32 लाख टन यूरिया, चार जहाजों में 2.57 लाख टन डीएपी और तीन जहाजों में 1.11 लाख टन सल्फर है। ये सभी निर्धारित समय के अनुसार भारतीय बंदरगाहों पर आ रहे हैं। 5 और जहाज आने वाले हैं, जिनमें से एक में 0.25 लाख टन अमोनिया और दूसरे में 0.45 लाख टन यूरिया है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अभी दो और यूरिया जहाजों और एक सल्फर जहाज पर माल लादा जा रहा है। उम्मीद है कि सभी योजना के अनुसार पहुंच जाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण होर्मुज स्ट्रेट से समुद्री यातायात में रुकावट आई, लेकिन समय पर योजना बनाने, बेहतर तालमेल और लगातार निगरानी के जरिए उर्वरकों की बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। कूटनीतिक प्रयासों के जरिए आपूर्ति के नए स्रोत भी तलाशे गए।

किन देशों से हो रहा उर्वरक का सप्लाई ओमान, मलेशिया, वियतनाम, जॉर्जिया, नाइजीरिया, रूस, फिनलैंड, मिस्र, अल्जीरिया, तुर्किये और नीदरलैंड से यूरिया की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। भारत ने डीएपी और एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) रूस, मोरक्को, मिस्र, अमेरिका, जॉर्डन, दक्षिण कोरिया, ट्यूनीशिया और सऊदी अरब से लाल सागर के रास्ते से मंगवाया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे उर्वरक की कीमतें बढ़ गई हैं और निर्यात में लगने वाला समय भी बढ़ा है। भारत भी इसके असर से अछूता नहीं रहा है।

जेपी नड्डा ने कहा कि कीमतों में वैश्विक उछाल के बावजूद सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा की है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उर्वरक विभाग की ओर से उठाए गए सक्रिय कदमों को जाता है। उर्वरक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पश्चिम एशिया संकट के दौरान लगभग 65 प्रतिशत तक घट गई थी, वह अब पूरी तरह से बहाल हो गई है। इससे देश भर के सभी यूरिया संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं।

घरेलू यूरिया उत्पादन 67.86 लाख टन का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में घरेलू यूरिया उत्पादन 67.86 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 71.55 लाख टन रहा। यह लक्ष्य से 3.69 लाख टन अधिक है। डीएपी का उत्पादन 8.61 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 9.84 लाख टन तक पहुंच गया, जबकि एनपीके का उत्पादन 20.77 लाख टन और एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) का उत्पादन 13.50 लाख टन रहा।