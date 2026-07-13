Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उद्धव ठाकरे की पार्टी के 15 विधायक टूटेंगे, केंद्रीय मंत्री की भविष्यवाणी; फिर कितने बचेंगे

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
Follow us on Google News
share

हाल ही में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवेसना उद्धव बालासाहब ठाकरे के 6 सांसदों ने पाला बदलकर शिवसेना को समर्थन दे दिया था। पार्टी के पहले लोकसभा में कुल 9 सांसद थे, जो अब घटकर 3 रह गए हैं। ऐसे में विधायक टूटने की अटकलें तेज हो रहीं हैं।

उद्धव ठाकरे की पार्टी के 15 विधायक टूटेंगे, केंद्रीय मंत्री की भविष्यवाणी; फिर कितने बचेंगे

शिवसेना यूबीटी के विधायक दल में एक बार फिर बड़ी टूट के आसार हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का दावा है कि कई विधायक पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि, इस दौरान उन्होंने नेताओं के नाम या तारीख स्पष्ट नहीं की है। अगर ऐसा होता है, तो हाल के समय में पार्टी में तीसरी टूट होगी। इससे पहले सांसद, महाराष्ट्र विधान परिषद नेता दल छोड़ चुके हैं।

टीवी9 मराठी की रिपोर्ट के मुताबिक, ठाकरे गुट के 14 से 15 विधायक टूट सकते हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, 'फिलहाल, उद्ध ठाकरे के साथ मौजूद 20 विधायकों में से संभावनाएं हैं कि 14 से 15 और टूट सकते हैं। अर वह महायुति में शामिल होने का फैसला करते हैं, तो उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पूछकर स्वागत किया जाएगा।'

ये भी पढ़ें:उद्धव खेमे में नहीं रुक रहा पलायन, शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए करीबी MLC

उद्धव ठाकरे ने पार्षद बचाने बनाई रणनीति

वार्ता के मुताबिक, ठाकरे ने बड़े दलबदल की सुगबुगाहट के बीच तैयारी कर ली है। उन्होंने नासिक नगर निगम के करीब 12 पार्षदों के शिवसेना (शिंदे) के संपर्क में होने की रिपोर्टों के बाद अपने संकटमोचक रवींद्र मिर्लेकर को तुरंत नासिक भेजा। मिर्लेकर ने शनिवार को वहां के सभी पार्षदों और संगठन के पदाधिकारियों की एक आपातकालीन समीक्षा बैठक बुलाई है, ताकि पार्टी में किसी भी संभावित टूट को समय रहते रोका जा सके।

पाला बदलने तैयार हैं विधायक?

एजेंसी के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि डिप्टी सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पहले से ही उद्धव ठाकरे गुट के करीब 10 विधायकों के संपर्क में है, जिन्हें पाला बदलने और शिंदे गुट में शामिल होने के लिए राजी किया गया है। सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे गुट के इन विधायकों के साथ गुप्त बैठकें और बातचीत चल रही है। हालांकि, अब तक पार्टी ने इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है।

ये भी पढ़ें:अयोध्या मामले की शिवसेना केस से तुलना क्यों, उद्धव गुट के सांसद का SC पर सवाल

शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि वह जानती है कि दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों को तभी लागू होने से रोका जा सकता है जब उद्धव गुट के कम से कम 10 विधायकों को पाला बदलने के लिए राजी किया जाए।

सूत्रों ने बताया कि इसलिए शिंदे गुट द्वारा उद्धव ठाकरे गुट के कम से कम पांच और विधायकों को अपने पाले में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सभी कानूनी अड़चनों से बचा जा सके या उनका रास्ता निकाला जा सके। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का गणित यह है कि यदि उद्धव गुट के 15 विधायकों के समूह को पाला बदलने के लिए राजी कर लिया जाए, तो कानूनी कठिनाइयों से बचा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:नरोत्तम मिश्रा को उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने दिया था टिकट का ऑफर, आ गया जवाब

एक सांसद भी तोड़ने की तैयारी

एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि उद्धव गुट के 15 विधायकों को लुभाने के अलावा, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक और लोकसभा सांसद को भी अपने पाले में करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के कुछ प्रमुख विधायक और यहां तक कि लोकसभा सांसद भी इस समय सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में हैं। सूत्रों ने बताया कि शरद पवार गुट के इन प्रमुख विधायकों और लोकसभा सांसदों के साथ शुरुआती बातचीत सफल रही है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
Shivsena Eknath Shinde
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।