बंगाल में हार की कगार पर 15 मंत्री, भवानीपुर में ममता भी फंसीं; देखें पूरी लिस्ट

इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सिंगूर सीट पर भी भाजपा ने बढ़त बना ली है। यहां भाजपा के अरूप कुमार दास तृणमूल के बेचाराम मन्ना से 4,924 वोटों से आगे चल रहे हैं।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीते दिनों नौकरियों में घोटाले की खबर सामने आई थी। इसके अलावा और भी कई विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आज जब चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं तो कई मंत्री पीछे चल रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, तृणमूल सरकार के कम से कम 15 मौजूदा मंत्री इस समय पीछे चल रहे हैं। इस लिस्ट में शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु और वित्त विभाग की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य जैसे कद्दावर मंत्री शामिल हैं।

इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सिंगूर सीट पर भी भाजपा ने बढ़त बना ली है। यहां भाजपा के अरूप कुमार दास तृणमूल के बेचाराम मन्ना से 4,924 वोटों से आगे चल रहे हैं। सिंगूर वही जगह है जहां से ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्थान की नींव पड़ी थी, ऐसे में यहां पिछड़ना पार्टी के लिए बड़ा नैतिक झटका माना जा रहा है।

ममता के कौन-कौन मंत्री चल रहे पीछ? ब्रात्य बसु (दम दम): मौजूदा शिक्षा मंत्री पीछे चल रहे हैं।

चंद्रिमा भट्टाचार्य (उत्तर दम दम): वित्त विभाग की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य लगातार पीछे चल रही हैं।

इंद्रनील सेन (चंदननगर): पर्यटन मंत्री इस समय पीछे चल रहे हैं। वह 6000 से अधिक वोटों से पीछे हैं।

सुजीत बोस (बिधाननगर): मौजूदा अग्निशमन सेवा मंत्री 16,000 से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं।

सिद्दीकुल्ला चौधरी (मंतेश्वर): ममता सरकार में पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी 14000 से अधिक वोटों से चुनाव हार चुके हैं।

प्रदीप मजूमदार (दुर्गापुर पूर्व): वह 23 हजार से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं। वह राज्य के मौजूदा पंचायत, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री होने के साथ-साथ मुख्यमंत्री के प्रधान कृषि सलाहकार भी हैं।

सत्यजीत बर्मन (हेमताबाद): ममता सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री 20000 से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं।

स्नेहाशीष चक्रवर्ती (जंगीपाड़ा): मौजूदा परिवहन मंत्री 1100 वोटों से पीछे चल रहे हैं।

उदयन गुहा (दिनहाटा): उत्तर बंगाल विकास मंत्री 8681 वोटों से पीछे चल रहे हैं।

बिरबाहा हांसदा (बिनपुर): मौजूदा वन मंत्री 17,568 वोटों से पीछे चल रही हैं।

मानस भुइयां (सबांग): सिंचाई और जलमार्ग विभाग के मौजूदा मंत्री अभी 4,493 वोटों से पीछे चल रहे हैं।

श्रीकांत महता (सालबाणी): उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री करीब 8 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं।

स्वपन देबनाथ (पूर्वस्थली दक्षिण): पशु संसाधन विकास विभाग के निवर्तमान मंत्री 12975 वोटों से पीछे चल रहे हैं।