15 days ago shaking hands and smiling for photos with Mohsin Naqvi, You think public is fool taunts Sanjay Raut 15 दिन पहले तो उसी नकवी संग... जनता को मूर्ख समझा है क्या? BJP-टीम इंडिया पर भड़के संजय राउत, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia News15 days ago shaking hands and smiling for photos with Mohsin Naqvi, You think public is fool taunts Sanjay Raut

15 दिन पहले तो उसी नकवी संग... जनता को मूर्ख समझा है क्या? BJP-टीम इंडिया पर भड़के संजय राउत

Asia Cup Match Row: संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधा कि हमारा सवाल है कि आप पाकिस्तान के साथ क्यों खेले? आपको पहलगाम में शहीद हुए सैनिकों और शहीद लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। और अगर खेला है तो यह ड्रामा बंद करो।

Pramod Praveen एएनआई, मुंबईMon, 29 Sep 2025 01:59 PM
share Share
Follow Us on
15 दिन पहले तो उसी नकवी संग... जनता को मूर्ख समझा है क्या? BJP-टीम इंडिया पर भड़के संजय राउत

Asia Cup Match and Mohsin Naqvi Row: उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल खेलने के लिए केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारतीय क्रिकेट टीम की आलोचना की है। सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए राउत ने कहा कि 14 दिनों पहले तो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था।

बाद में मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “मुझे भाजपा के नकली देशभक्तों और भक्तों का तो पता नहीं, लेकिन असली देशभक्तों ने कल का मैच नहीं देखा। आपने पीसीबी प्रमुख नक़वी से ट्रॉफी नहीं ली, लेकिन मैंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें भारतीय कप्तान उनसे हाथ मिलाते, उनके साथ चाय पीते और तस्वीरें खिंचवाते दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जनता मूर्ख है?”

ये भी पढ़ें:मोहसिन नकवी कौन?जिसने कराई पाक की घोर बेइज्जती; दोनों देशों में क्यों उसके चर्चे

पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लोगों का अपमान

संजय राउत ने इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस मैच को भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लोगों का अपमान बताया। उन्होंने कहा, "हमारा सवाल है कि आप पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हैं? आपको पहलगाम में शहीद हुए सैनिकों और शहीद हुए लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। आपने ट्रॉफी नहीं ली, उनके कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, फिर भी आपने मैच क्यों खेला? अगर खेला, तो यह ड्रामा बंद करो।"

भारत की जनता मूर्ख है क्या?

सोमवार को राउत ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और मैच के बाद की कार्यवाही को "राष्ट्रवादी ड्रामा" बताया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, “सीरीज़ की शुरुआत में 15 दिन पहले, पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया, फोटो खिंचवाया..अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे है! इतनी राष्ट्रभक्ति आपके खून में थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नही उतरना था, उपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा । भारत की जनता मूर्ख है क्या?”

ये भी पढ़ें:PM मोदी के ट्वीट से बौखला गए पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ

ये रहा संजय राउत का पोस्ट:

कांग्रेस का अमित शाह पर तंज

इस बीच, महाराष्ट्र कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंधे पाटिल ने भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर तंज कसा है और सवाल किया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और उनके बेटे जय शाह पाकिस्तानी टीम को बाहर क्यों नहीं कर देते। उन्होंने ANI से कहा, “यह अच्छी बात है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि क्या 'ऑपरेशन सिंदूर' खत्म हो गया है? अगर यह खेल रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए खेला जा रहा था, तो यह समझ में आता है, लेकिन यह ऑपरेशन के बीच में कैसे हो सकता है? क्या यह पैसे के लिए हो रहा है? अमित शाह कहते हैं कि यह आईसीसी द्वारा आयोजित किया जाता है, तो उनके बेटे के अध्यक्ष पद पर रहते हुए आईसीसी पाकिस्तान को बाहर क्यों नहीं कर सकता?”

ये भी पढ़ें:मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने पर क्या बोला पाक, मीडिया में सूर्यकुमार के चर्चे

भारतीय टीम ने नकवी से नहीं ली ट्रॉफी

बता दें कि रविवार को दुबई में भारतीय टीम ने तनावपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर एशिया कप जीत लिया, लेकिन इस मैच को लेकर राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। विजेता भारतीय टीम ने ACC अध्यक्ष और पाक सरकार में मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इसकी वदह से वहां करीब 90 मिनट तक ड्रामा चलता रहा। अब विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं।