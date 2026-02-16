जम्मू-कश्मीर में फिर से खुले 14 पर्यटन स्थल, पहलगाम हमले के बाद हो गए थे बंद
जम्मू के सीमावर्ती इलाके में स्थित एक बाल सुधार गृह में दो पाकिस्तानी नागरिकों समेत कुल तीन कैदी सोमवार को भाग निकले। उन्होंने तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया और फिर फरार हो गए। उनकी तलाश की जा रही है।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के उन 14 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया, जिन्हें पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद कर दिया गया था। उपराज्यपाल प्रशासन ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में लगभग 50 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया था। हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे।
उपराज्यपाल कार्यालय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'सुरक्षा की गहन समीक्षा और विचार-विमर्श के बाद, मैंने कश्मीर और जम्मू संभागों में एहतियाती तौर पर अस्थायी रूप से बंद किये गए और भी पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है।' इसके साथ ही, अस्थायी रूप से बंद किए जाने के बाद फिर से खोले गए पर्यटन स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 26 हो गई है।
इससे पहले, पिछले साल 26 सितंबर को उपराज्यपाल ने 12 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया था। सिन्हा ने कहा, 'कश्मीर संभाग के 11 पर्यटन स्थलों- कोकरनाग में यूसमर्ग, दूधपथरी, दांडीपुरा पार्क, शोपियां में पीर की गली, दुबजान और पदपावन, श्रीनगर में अस्तनपोरा, ट्यूलिप गार्डन, थजवास ग्लेशियर, गांदेरबल में हंग पार्क और बारामुला में वुलर और वाटलाब - को तत्काल फिर से खोला जाएगा।'
उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग के तीन पर्यटन स्थल - रियासी में देवी पिंडी, रामबन में महू मंगत और किश्तवार में मुगल मैदान - भी तत्काल प्रभाव से फिर से खोले जाएंगे। सिन्हा ने कहा, 'कश्मीर संभाग में तीन स्थल- गुरेज, अथवाटू और बंगस- और जम्मू संभाग में एक स्थल - रामबन में रामकुंड - बर्फ हटने के बाद फिर से खोल दिए जाएंगे।'
23 फरवरी से शुरू हो रहे ‘खेलो इंडी शीतकालीन खेल’
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 23 फरवरी से शुरू होने वाले 'खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों' (केआईडब्ल्यूजी) में 700 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। स्की सहायक मोहम्मद रफीक चेची ने कहा, "इस सर्दी में अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे 'स्कीइंग' और 'स्लेजिंग' गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का यहां आयोजन हो रहा है और इससे हमें अपनी आजीविका कमाने में मदद मिलेगी।"
इस वर्ष 'बर्फ स्पर्धाओं' के लिए केआईडब्ल्यूजी का पहला चरण लद्दाख के लेह में 20 से 26 जनवरी तक आयोजित किया गया था, जबकि 'हिम स्पर्धाओं' के लिए खेलों का दूसरा चरण 23 से 26 फरवरी तक गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। युवा सेवाओं और खेल विभाग द्वारा जारी एक वीडियो में चेची ने कहा, "गुलमर्ग तैयार है, आपका इंतजार है।"
