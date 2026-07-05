केरल: 13 साल की बच्ची के साथ स्कूल में हुआ यौन शोषण, साथ पढ़ने वालों पर आरोप; जांच जारी
केरल में एक 13 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। बच्ची का आरोप है कि उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने ही उसके साथ यौन शोषण किया है। पुलिस न इस मामले में 4 नाबालिगों समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
केरल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर कूडल थाना क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की बच्ची ने अपने सहपाठियों के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है। छात्रा का दावा है कि पिछले दो महीने से स्कूल के वॉशरूम, क्लासरूम और एक साथी छात्रा के घर पर उसके साथ यौन शोषण हुआ है। इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें से 6 आरोपी नाबालिग हैं। इनमें वह एक लड़की भी शामिल है।
यह पूरा घटनाक्रम उस वक्त सामने आया, जब स्कूल काउंसलिंग के दौरान लड़की ने अपना दर्द साझा किया। काउंसलिंग कर रहे लोगों ने जब इस बात को सुना, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तुरंत बाद ही उन्होंने इसकी जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन अधिकारियों की दी। उन्होंने लड़की से बात की और पुलिस को इस केस में शामिल किया। बाद में पुलिस ने लड़की के बयान दर्ज करके मामले की जांच करना शुरू कर दिया है।
10 लोगों के खिलाफ पॉस्को में मामला दर्ज
इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सभी ऐंगल्स से इस मामले की जांच की जा रही है। लड़की का कहना है कि उसके क्लासमेट्स ने अलग-अलग जगहों पर उसके साथ यौन शोषण किया है। लड़की की पहचान के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। अभी पुलिस उन हालात की जांच कर रही है, जिनमें यह घटनाक्रम हुआ है। पुलिस ने इस मामले में चार नाबालिगों समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया था। लेकिन बयानों में विरोधाभास के चलते उन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया गया।
बयानों में विरोधाभास लग रहा- पुलिस
पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच के आधार पर लड़की के आरोपों में विरोधाभास समझ आ रहा है। यौन शोषण के भी कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। जांच कर्ताओं को संदेह है कि लड़की ने दोस्ती टूटने के बाद से ऐसे आरोप लगाए हो सकते हैं। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि, यह केस सामने आने पर केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की मांग की है। वहीं, पुलिस ने कहा कि जांच जारी है। जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों और दर्ज किए गए बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एक स्कूल में किसी छात्रा के साथ इस तरह की घटना ने एक बार फिर से बच्चों की सुरक्षा पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस मामले की सबसे बड़ी बात यह रही कि छात्रा ने इन घटनाक्रमों के बारे में अपने माता-पिता यहां तक कि शिक्षकों को भी सूचित नहीं किया। काउंसलिंग करने वालों के सामने उसने अपने मन की बात पूरी तरह से खुलकर रख दी। ऐसे में यह घटनाक्रम बताता है कि स्कूलों में सही और अनुभवी काउंसलिंग पैनल होना कितना जरूरी है।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें