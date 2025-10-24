छठ पूजा पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, 4 दिन के भीतर चलाई जाएंगी 1205 स्पेशल ट्रेनें

संक्षेप: बीते 2 साल के डेटा के आधार पर मॉडल तैयार किया गया है, जो प्रत्येक गंतव्य के लिए ट्रेनों की मांग को सामने रखता है। दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों से गुरुवार को 30 स्पेशल ट्रेनें रवाना हुईं। शुक्रवार को 17 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना है।

छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ हो सकती है। इसे संभालने के लिए भारतीय रेलवे ने अगले चार दिनों में 1,205 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नियमित ट्रेनों के अलावा 10,700 आरक्षित और 3,000 अनारक्षित ट्रेनें उत्सव की भीड़ को मैनेज के लिए तैनात की गई हैं। बीते 2 साल के डेटा के आधार पर मॉडल तैयार किया गया है, जो प्रत्येक गंतव्य के लिए ट्रेनों की मांग को सामने रखता है। दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों से गुरुवार को 30 स्पेशल ट्रेनें रवाना हुईं। शुक्रवार को 17 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना है।

रेलवे ने स्टेशनों पर सही तरीके से एंट्री के लिए होल्डिंग और वेटिंग क्षेत्र बनाए हैं। अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के वार रूम का दौरा किया और उत्सव के दौरान यात्री आवागमन की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि डिवीजन, जोन और रेलवे बोर्ड स्तर पर वार रूम स्थापित किए गए हैं, जो सभी स्थानों से लाइव फीड हासिल करते हैं। प्रमुख स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जो वास्तविक समय में देशभर के स्टेशनों की स्थिति और अतिरिक्त ट्रेनों की आवश्यकता पर ध्यान देते हैं।