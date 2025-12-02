69 लॉन्च पैडों पर 120 आतंकी मौजूद, BSF बोली- ऑपरेशन सिंदूर तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा

संक्षेप: BSF की विशेष टीमें गुलमर्ग बाउल में तैनात की गई हैं ताकि पर्यटन क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत की जा सके। आईजी अशोक यादव के अनुसार- हमारी टीमें पेशेवर ढंग से और बेहद प्रभावी तरीके से काम कर रही हैं।

सीमा सुरक्षा बल (BSF) की कश्मीर फ्रंटियर के आईजी अशोक यादव ने सोमवार को कहा कि नियंत्रण रेखा (LoC) के पार लगभग 120 आतंकी 69 लॉन्च पैडों पर तैनात हैं और उन पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने साफ किया कि यदि पाकिस्तान किसी भी तरह की ‘मिसएडवेंचर’ की कोशिश करता है तो ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण तुरंत एक्टिवेट किया जाएगा।

भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने लॉन्च पैड पीछे खिसकाए आईजी ने BSF की वार्षिक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 7 से 10 मई के बीच भारतीय सेना और BSF द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचाया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार के जवाब में की गई थी जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा- हमने भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने कई लॉन्च पैड आगे की पोजिशन से पीछे हटा दिए ताकि वे भारतीय आर्टिलरी और फायरिंग की रेंज से बाहर रहें। बावजूद इसके, हमारी निगरानी लगातार जारी है।

भारतीय बलों की ‘सटीक’ फायरिंग से भारी नुकसान BSF और सेना ने मई के हमलों के दौरान पाकिस्तानी पोस्टों और आतंकी लॉन्च पैडों पर ‘भारी और सटीक’ फायर असॉल्ट किए। अधिकारी के अनुसार- हमारे आर्टिलरी रेजिमेंट और BSF यूनिटों ने पाक सैनिकों को भारी क्षति पहुंचाई, कई फॉरवर्ड पोस्ट नष्ट कीं और कई आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए।

जब उनसे पूछा गया कि 69 लॉन्च पैड पहले क्यों नहीं निशाने पर लिए गए, तो उन्होंने बताया- भू-भाग और दूरी के कारण सभी लॉन्च पैडों पर एक साथ सटीक फायरिंग संभव नहीं थी। कई जगह फायरिंग एंगल संभव नहीं होता।

इंफिल्ट्रेशन में गिरावट, 13 में से 8 आतंकी ढेर BSF के अनुसार इस वर्ष कश्मीर फ्रंटियर में इंफिल्ट्रेशन के केवल चार प्रयास दर्ज हुए- दो ऑपरेशन सिंदूर से पहले और दो बाद में। इनमें कुल 13 घुसपैठियों में से ऐसी नापाक करते हैं हुईं जिनमें से 8 को सेना ने मार गिराया और 5 वापस लौट गए। अशोक यादव ने कहा कि हालांकि समग्र पैटर्न में ज्यादा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन नई रूट्स की जानकारी मिल रही है। इन रूट्स को BSF और सेना मिलकर कवर कर रहे हैं।

‘साइलेंट भर्ती’ और कट्टरपंथी संस्थानों पर नजर कश्मीर घाटी के भीतर BSF की 13 कंपनियां सेना और पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आईजी अशोक यादव ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को ‘साइलेंट भर्ती’ की जानकारी मिल रही है और कुछ संस्थानों को ‘कट्टरपंथी केंद्र’ के रूप में इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। उन्होंने कहा- हम ऐसे संस्थानों की गतिविधियों पर इनपुट जुटाकर संबंधित एजेंसियों को भेज रहे हैं। सभी सुरक्षा बलों के बीच पूर्ण समन्वय है।