कर्नाटक में बार-बार लगे 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे, गृहमंत्री ने बताया 3 साल में कितने मामले

संक्षेप: कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के खिलाफ 12 मामले दर्ज किए गए हैं। वे विधान परिषद में विधायक सीटी रवि के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधान परिषद में सदस्यों के सवालों के जवाब में राज्य में कानून-व्यवस्था और पुलिस भर्ती से जुड़े कई अहम खुलासे किए। पिछले तीन वर्षों में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' जैसे नारे लगाने के 12 मामलों की जानकारी देते हुए उन्होंने जांच की वर्तमान स्थिति बताई। साथ ही, पुलिस विभाग में हजारों रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी।

कर्नाटक में बार-बार लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गृह मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने वालों के खिलाफ 12 मामले दर्ज किए गए हैं। वे विधान परिषद में विधायक सीटी रवि के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। परमेश्वर ने बताया कि छह मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले दर्ज किए गए हैं और छह मामलों में शिकायत के आधार पर मामले दर्ज किए गए हैं। दर्ज 12 मामलों में से पांच में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

उन्होंने आगे बताया कि दो मामलों में बी रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। तीन मामलों में जांच अभी जारी है। एक मामले में सी रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है और एक मामले में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से रिपोर्ट का इंतजार है। बता दें कि बी रिपोर्ट का अर्थ समापन रिपोर्ट होता है। वहीं, सी रिपोर्ट का मतलब है कि जांच में पाया गया कि शिकायत न तो सही है और न ही गलत, अक्सर अपर्याप्त सबूतों या तथ्यों की गलती के कारण।

पुलिस विभाग में भरे जाएंगे खाली पद वहीं, एमएलसी जगदेव गुट्टेदार के एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वित्त विभाग ने राज्य पुलिस विभाग में 3600 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दे दी है और अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि अधिसूचना आंतरिक आरक्षण (अनुसूचित जाति के बीच) प्रक्रिया से पहले जारी की गई थी, इसलिए 947 पीएसआई पदों को भरने का काम पहले ही पूरा हो चुका है और उम्मीदवार प्रशिक्षण के अधीन हैं।