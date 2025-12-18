कर्नाटक में बार-बार लगे 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे, गृहमंत्री ने बताया 3 साल में कितने मामले

Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia News12 cases registered against those raising slogans Pakistan Zindabad in three years In Karnataka
संक्षेप:

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के खिलाफ 12 मामले दर्ज किए गए हैं। वे विधान परिषद में विधायक सीटी रवि के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

Dec 18, 2025 09:12 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधान परिषद में सदस्यों के सवालों के जवाब में राज्य में कानून-व्यवस्था और पुलिस भर्ती से जुड़े कई अहम खुलासे किए। पिछले तीन वर्षों में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' जैसे नारे लगाने के 12 मामलों की जानकारी देते हुए उन्होंने जांच की वर्तमान स्थिति बताई। साथ ही, पुलिस विभाग में हजारों रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी।

कर्नाटक में बार-बार लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे

गृह मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने वालों के खिलाफ 12 मामले दर्ज किए गए हैं। वे विधान परिषद में विधायक सीटी रवि के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। परमेश्वर ने बताया कि छह मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले दर्ज किए गए हैं और छह मामलों में शिकायत के आधार पर मामले दर्ज किए गए हैं। दर्ज 12 मामलों में से पांच में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

उन्होंने आगे बताया कि दो मामलों में बी रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। तीन मामलों में जांच अभी जारी है। एक मामले में सी रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है और एक मामले में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से रिपोर्ट का इंतजार है। बता दें कि बी रिपोर्ट का अर्थ समापन रिपोर्ट होता है। वहीं, सी रिपोर्ट का मतलब है कि जांच में पाया गया कि शिकायत न तो सही है और न ही गलत, अक्सर अपर्याप्त सबूतों या तथ्यों की गलती के कारण।

पुलिस विभाग में भरे जाएंगे खाली पद

वहीं, एमएलसी जगदेव गुट्टेदार के एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वित्त विभाग ने राज्य पुलिस विभाग में 3600 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दे दी है और अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि अधिसूचना आंतरिक आरक्षण (अनुसूचित जाति के बीच) प्रक्रिया से पहले जारी की गई थी, इसलिए 947 पीएसआई पदों को भरने का काम पहले ही पूरा हो चुका है और उम्मीदवार प्रशिक्षण के अधीन हैं।

उन्होंने कहा कि आंतरिक आरक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए विभाग में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए 167 होम गार्ड कर्मियों की भर्ती की जा चुकी है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Karnataka News Karnataka
