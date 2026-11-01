कभी थे किंगमेकर, अब रह गए सिर्फ एक MLA; खुद भी दे दिया मंत्री पद से इस्तीफा
आपको बता दें कि UDP ने 2023 के विधानसभा चुनावों में 12 सीटें जीती थीं और खासी-जयंतिया हिल्स क्षेत्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तीन साल के भीतर ही विधायकों के बड़ी संख्या में पार्टी छोड़ने का सिलसिला देखने को मिला है।
मेघालय में कभी खुद को किंगमेकर बताने वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDP) अब अपने अस्तित्व के बड़े संकट का सामना कर रही है। उनके नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। पार्टी के 12 में से 11 विधायकों के बाहर हो जाने के बाद UDP के अध्यक्ष मेटबाह लिंगदोह ने ही कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि वे कॉनराड के. संगमा के नेतृत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (MDA) सरकार में एक साल से अधिक समय तक कैबिनेट मंत्री रहे थे।
मेघालय विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके मेटबाह ने इस्तीफा देते हुए कहा कि राजनीतिक हालात बदल गए हैं। उनके 8 विधायक BJP में और 3 विधायक NPP में शामिल हो गए हैं। मेटबाह ने कहा कि अब वे मंत्री के पद पर नहीं रह सकते, क्योंकि विधानसभा में उनकी पार्टी के पास केवल एक विधायक बचा है। आपको बता दें कि कभी यह मेघालय के खासी-जयंतिया हिल्स क्षेत्र की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी हुआ करती थी।
क्यों दिया मंत्री पद से इस्तीफा?
मेटबाह ने कहा कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनके लिए कैबिनेट मंत्री बने रहना मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा, "मौजूदा राजनीतिक हालात के कारण UDP के 11 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए हैं और अब मैं अकेला विधायक रह गया हूं। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं MDA सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं रह सकता। आज मैंने मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मेरा इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह पार्टी का पहला फैसला है। इसके बाद और भी फैसले लिए जाएंगे।"
आपको बता दें कि UDP ने 2023 के विधानसभा चुनावों में 12 सीटें जीती थीं और खासी-जयंतिया हिल्स क्षेत्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तीन साल के भीतर ही विधायकों के बड़ी संख्या में पार्टी छोड़ने का सिलसिला देखने को मिला है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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