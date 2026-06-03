महिलाओं के लिए खुशखबरी! 1 जुलाई से खाते में आएंगे 1000 रुपये, दलितों को मिलेंगे 1500
इस राज्य की 52 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये और दलित महिलाओं को 1500 रुपये देने का ऐलान किया है। जानें 1 जुलाई से शुरू होने वाली 'मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना' के नियम, शर्तें और पूरी जानकारी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। 1 जुलाई से पंजाब की करीब 52 लाख महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये और दलित महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना राज्य की कुल वयस्क महिला आबादी के करीब 51.48 प्रतिशत हिस्से को कवर करेगी।
क्या है 'मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना'?
सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिलाओं से जुड़ी यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि 'मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना' के लिए सरकार ने फंड अलग से रख दिया है।
- योजना के तहत लगभग 52 लाख लाभार्थी महिलाओं की पहचान कर ली गई है।
- इनमें से करीब 35 से 36 लाख महिलाओं को योजना के कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
- सरकार को उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक सभी पात्र लाभार्थियों तक उनके कार्ड पहुंच जाएंगे।
बता दें कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2026-27 के अपने बजट प्रस्तावों में इस योजना को लागू करने के लिए 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।
किसे नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ?
सरकार के मुताबिक, राज्य की अधिकतर महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ विशेष श्रेणियों को योजना से बाहर रखा गया है। योजना का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा:
- मौजूदा और रिटायर्ड (सेवानिवृत्त) सरकारी कर्मचारी
- इनकम टैक्स (आयकर) देने वाली महिलाएं
- मौजूदा और पूर्व विधायक व सांसद
योजना से जुड़ी अन्य अहम बातें
पेंशन के साथ भी मिलेगा लाभ: जिन महिलाओं को पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है, उन्हें वह पेंशन मिलती रहेगी। उन्हें इस नई योजना का लाभ भी अतिरिक्त रूप से मिलता रहेगा।
देर से कार्ड बनने पर भी नुकसान नहीं: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य महिला का कार्ड देरी से यानी अक्टूबर में भी बनता है, तो भी उसे 1 जुलाई से ही योजना का पैसा मिलना शुरू माना जाएगा और पिछला भुगतान भी किया जाएगा।
लंबी अवधि की योजना: सीएम मान ने कहा है कि कोई भी इस योजना को चुनावी हथकंडा न समझे। यह एक लंबी अवधि की योजना है जो चुनावों के बाद भी लगातार जारी रहेगी।
AAP का प्रमुख चुनावी वादा
महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की यह योजना आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए प्रमुख वादों में से एक थी। योजना को शुरू करने में हो रही देरी की वजह से विपक्ष लगातार सरकार की आलोचना कर रहा था। आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में 18 साल से अधिक उम्र की कुल महिलाओं की संख्या 1.01 करोड़ है, जिनमें से 51.48 प्रतिशत महिलाओं को हर महीने यह ग्रांट मिलेगी।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें