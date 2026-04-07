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नो-नो! 100 फीसदी आरक्षण नहीं कर सकते स्वीकार; 50, 30 और 20 के विवाद में चीफ जस्टिस का इनकार

Apr 07, 2026 02:50 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दरअसल, BCD में 23 सदस्य चुने जाते हैं। इनमें से 12 सीटें उन वकीलों के लिए आरक्षित हैं, जिन्हें 10 साल से ज्यादा का अनुभव है, जबकि 5 सीटें महिला वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित कर रखी हैं। शेष 6 सीटों के लिए जूनियर वकीलों ने आरक्षण की मांग की थी।

नो-नो! 100 फीसदी आरक्षण नहीं कर सकते स्वीकार; 50, 30 और 20 के विवाद में चीफ जस्टिस का इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने दो टूक कहा है कि 100 फीसदी आरक्षण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में वकीलों ने 6 सीटें वैसे वकीलों के लिए आरक्षित करने की मांग की थी, जिनके पास 10 साल से कम का अनुभव है लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने BCD में 6 सीटें आरक्षित करने की मांग वाली अपील खारिज कर दी और कहा कि ऐसा कदम सभी पदों पर पूरी तरह से यानी 100 फीसदी आरक्षण लागू करने जैसा होगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

बता दें कि BCD में 23 सदस्य चुने जाते हैं। इनमें से 12 सीटें उन वकीलों के लिए आरक्षित हैं, जिन्हें 10 साल से ज्यादा का अनुभव है, जबकि 5 सीटें महिला वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित कर रखी हैं। शेष 6 सीटों के लिए जूनियर वकीलों ने आरक्षण की मांग की थी और कहा था कि ये सीटें उनके लिए आरक्षित की जाएं, जिनके पास 10 साल से कम का अनुभव है।

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पीठ ने आदेश में क्या कहा?

इस पर चीफ जस्टिस उपाध्याय ने कहा, “किसी भी स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि BCD के सभी पदों के लिए पूरी तरह से आरक्षण की अनुमति नहीं है। एडवोकेट्स एक्ट की धारा 3(2)(b) में तय किए गए अनुसार, 10 साल से ज़्यादा अनुभव वाले वकीलों के लिए 50% आरक्षण, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'योगमाया MG बनाम भारत संघ और अन्य' मामले में निर्देशित महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि बाकी 20% पद उन वकीलों के लिए आरक्षित हैं जिन्हें 10 साल से कम का अनुभव है। ऐसी व्याख्या से सभी पदों के लिए पूरी तरह से आरक्षण हो जाएगा, जो एडवोकेट्स एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है।”

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संविधान में 100 फीसदी आरक्षण की अनुमति नहीं

दो जजों की पीठ ने एकल न्यायाधीश के इस फैसले से सहमति जताई कि अपीलकर्ता के पास 10 साल से कम अनुभव वाले वकीलों के लिए बाकी सीटें आरक्षित करने की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट्स एक्ट या भारत के संविधान के दायरे में 100 फीसदी आरक्षण की अनुमति नहीं है।

अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन

बार एंड बेंच के मुताबिक, अपीलकर्ता वकील रमेश चंद्र सिंह ने 2022 में BCD में अपना पंजीकरण कराया था और फरवरी 2026 में हुए चुनावों में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि 23 सदस्यों के लिए BCD चुनाव अधिसूचना के अनुसार, 12 सीटें उन वकीलों के लिए आरक्षित थीं जिन्हें कम से कम 10 साल का अनुभव था और 5 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए थीं। उन्होंने दलील दी कि बाकी 6 सीटें उन वकीलों के लिए आरक्षित होनी चाहिए जिन्हें 10 साल से कम का अनुभव है। उन्होंने कहा कि ऐसे वकीलों के लिए सीटों का आरक्षण न होना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

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एकल पीठ ने भी दिया था झटका

हालाँकि, एकल न्यायाधीश ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने यह माना कि सिर्फ़ इसलिए कि 10 साल से ज़्यादा अनुभव वाले वकीलों और महिला वकीलों के लिए आरक्षण किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि 10 साल से कम अनुभव वाले वकीलों के पक्ष में कोई निहित अधिकार बन जाता है। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने भी एकल पीठ के आदेश पर अपनी मुहर लगाई है। मामले में याचिकाकर्ता वकील रमेश चंद्र सिंह खुद पेश हुए थे।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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