...तो 100% हो जाएगी हत्या, पहले ही हो गई थी चार्ली किर्क के मर्डर की भविष्यवाणी

सुरक्षा एजेंसी के हेड ने पहले ही चार्ली किर्क को कहा था कि आने वाले यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उनकी हत्या हो सकती है। उन्होंने चार्ली किर्क को सुरक्षा के लिए आगाह किया था, हालांकि किर्क ने इसपर ध्यान ही नहीं दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति के करीबी दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क का संदिग्ध हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया है। किर्क की अमेरिका की यूटा यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक एक बड़े सुरक्षा एक्सपर्ट ने उन्हें पहले ही वॉर्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं किए गए तो 100 पर्सेंट उनकी हत्या कर दी जाएगी।

द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक बॉडीगार्ड ग्रुप ऑफ बेवरली हिल्स के मालिक क्रिस हरजोग ने किर्क से 6 मार्च को कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में मुलाकात की थी। उन्होंने किर्क से ही कहा था, यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में आपकी 100 पर्सेंट हत्या हो जाएगी। अमेरिकी प्रशासन का कहना है है कि किर्क की हत्या के आरोपी को उसके परिवार की ही मदद से दबोच लिया गया है।

बता दें कि 31 साल के किर्क को यूनिवर्सिटी में लोगों के सवालों का जवाब देते वक्त गोली मार दी गई थी। गली उनकी गर्दन पर लगी थी। जानकारी के मुताबिक किर्क ने बड़े ध्यान से हरजोग की सलाह सुनी लेकिन बाद में उनकी सलाह पर अमल नहीं किया। हरजोग ने डेली मेल से बात करते हुए कहा, मेरी भविष्यवाणी सच साबित हुई लेकिन दुर्भाग्य है कि अब किर्क को वापस नहीं लाया जा सकता।

हरजोग ने कहा, उनकी टीम में हर शख्स को लगता था कि उनकी सुरक्षा अपर्याप्त है। उन्होंने कहा, टीम के हर सदस्य ने किर्क की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। हरजोग ने किर्क से कहा था कि वह बोलते समय बुलेटप्रूफ पैनल ग्लास का इस्तेमाल करें। इसके अलावा उनके पास आने के लिए मेटल डिटेक्टर से जांच की जाए। हरजोग ने यहां तक कहा था कि स्नाइपर उनके सिर को निशाना बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे में बुलेटप्रुफ ग्लास उन्हें बचा सकता है।