100 करोड़ घोटाला केस में पूर्व शिक्षा मंत्री गिरफ्तार, डीएमके नेता पर चला पुलिस का डंडा
डीएमके नेता और पूर्व तमिलनाडु शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यमोझी के खिलाफ कड़ा ऐक्शन हुआ है। पुलिस ने सोमवार को उन्हें गिरफ्तार किया। अनबिल को 100 करोड़ रुपए के प्राइवेट स्कूल स्कैम केस में यह कार्रवाई हुई है।
डीएमके नेता और पूर्व तमिलनाडु शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यमोझी के खिलाफ कड़ा ऐक्शन हुआ है। पुलिस ने सोमवार को उन्हें गिरफ्तार किया। अनबिल को 100 करोड़ रुपए के प्राइवेट स्कूल स्कैम केस में यह कार्रवाई हुई है। अनबिल के खिलाफ गिरफ्तारी मद्रास हाईकोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के थोड़ी ही देर बाद ही ग्रेटर चेन्नई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) ने की। यह स्कैम में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता और कानूनी मंजूरी जारी करने से जुड़ा था।
महेश पर स्कूल शिक्षा मंत्री (2021-26) के दौरान पार्टी फंड के नाम पर 1,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल प्रबंधनों से पैसे लेने का आरोप है। इसके बदले में स्थायी मान्यता और अन्य प्रशासनिक अप्रूवल दिए जाने थे। सीसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप शामिल हैं।
अनबिल महेश पोयामोझी के खिलाफ ईडी भी जांच कर रही है। केंद्रीय एजेंसी ने 16 सितंबर को चेन्नई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) की दर्ज एफआईआर के आधार पर यह कदम उठाया है। ईडी अब इस मामले में अवैध वित्तीय लेन-देन, धन की हेराफेरी और धन शोधन के पहलुओं की गहन जांच कर रही है।
छापेमारी के दौरान कुल 118 आइटम जब्त किए गए। इनमें प्रॉपर्टी के कागजात, बैंक स्टेटमेंट, 18 मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट शामिल थे। यह छापेमारी एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की शिकायत के बाद शुरू हुई थी। पुलिस ने जून में बी टी अरासकुमार और दो अन्य को गिरफ्तार किया।
बाद में, जांच के जवाब में, अनबिल महेश ने उन पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया। उन्होंने इस छापे को राजनीतिक बदला और सत्तारूढ़ टीवीके की भटकाने वाली रणनीति बताया। उन्होंने दावा किया कि उन पर यह कार्रवाई उनके सार्वजनिक भाषणों के बाद की गई, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की नई सचिवालय-संविधान सभा परिसर बनाने की योजना, जिसकी अनुमानित लागत ₹1,200 करोड़ है, की आलोचना की थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।