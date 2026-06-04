एक हफ्ते में खर्च कर देता हूं 12 करोड़ रुपये, ललित मोदी ने बताया कहां से होती है कमाई

ललित मोदी IPL के पहले चेयरमैन और लीग कमिश्नर थे, और उन्होंने 2008 से 2010 तक इस टूर्नामेंट की देखरेख की। इसके साथ ही, उन्होंने 2008 से 2010 तक चैंपियंस लीग ट्वेंटी20 के चेयरमैन के रूप में भी काम किया।

IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत करने वाले ललित मोदी भारत में कई कानूनी मामलों में फंसे हैं। हालांकि, वह खुद को निर्दोष बताते हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि वह अपनी लाइफस्टाइल किसी के लिए भी नहीं बदलेंगे और सप्ताह में 10-12 करोड़ रुपये खर्च कर देते हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि वह पैसा कहां से कमाते हैं।

दिन में एक करोड़ से ज्यादा की कमाई एएनआई से बातचीत में ललित मोदी ने कहा, 'मैंने कुछ गलत नहीं किया...। मैंने आपको बताया कि मैं हीरे की चम्मच के साथ पैदा हुआ था। जब आप मुझपर कुछ करोड़ रुपये लेने के आरोप लगाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि मैं एक दिन में इससे ज्यादा कमाता हूं। हम सबसे बड़े हैं...। कंपनी दुनिया में बहुत बड़ी है। इसकी मार्केट वैल्यू ढाई लाख करोड़ रुपये है।'

कैसे कमाते हैं पैसा मोदी ने कहा कि वह फैमिली बिजनेस और अन्य इनीशिएटिव्स के जरिए पैसा कमाते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं इसका हिस्सा हूं। मैं बिजनेस का मालिक हूं। मैंने इसे अपने बच्चों को तोहफे में दिया है। मेरे बच्चे इसके मालिक हैं। मेरे बच्चे मेरा खर्च उठाते हैं। मैं बहुत सुंदर घर में रहता हूं। मैं सबसे शानदार जीवन जी रहा हूं।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं हर जगह जाता हूं। आपको क्या लगता है, यह मैं कैसे करता हूं? क्या वजह है? मैं 10-12 करोड़ रुपेय लेता हूं...। ये एक हफ्ते भी नहीं चलते..। ऐसा ही है। मैं इसके साथ ही पैदा हुआ हूं। मैं अपना लाइफस्टाइल किसी के लिए भी क्यों बदलूं। मैं अपना जीवन किसी और के लिए क्यों जीने लगा। मेरे दादाजी ने ऐसा नहीं किया था। मेरे पिता किसी और के लिए नहीं जिए।'