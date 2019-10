Sarkari naukri: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में न्यूट्रिशनिस्ट समेत इन पदों पर नौकरी

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (खेलो इंडिया डिविजन) ने न्यूट्रिशनिस्ट समेत कुल 26 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें शेफ और असिस्टेंट शेफ के पद भी शामिल हैं। इन पदों को भरने के लिए अथॉरिटी वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन करेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पदों के अनुसार 9 से 16 अक्टूबर 2019 तक इसमें शामिल हो सकते हैं। रिक्तियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

न्यूट्रिशनिस्ट, पद : 08

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से फूड एंड न्यूट्रीशन/होम साइंस में न्यूट्रीशन/स्पोट्र्स न्यूट्रीशन अथवा समकक्ष विशेषज्ञता के साथ मास्टर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

’ इसके साथ ही संबंधित किसी खिलाड़ी के साथ कम से कम दो वर्ष के कार्यानुभव के साथ पांच या उससे अधिक वर्ष का कार्यानुभव हो।

अधिकतम आयु : 50 वर्ष।

वेतनमान : 75,000 से 1,00,000 रुपये।

शेफ, पद : 10

योग्यता : होटल मैनेजमेंट अथवा समकक्ष विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

’ छह से 12 महीने का शेफ सर्टिफकेट प्राप्त होने के साथ ही संबंधित कार्य में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

अधिकतम आयु : 50 वर्ष।

वेतनमान : 75,000 से 1,00,000 रुपये।

असिस्टेंट शेफ, पद : 08

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से होटल मैनेजमेंट अथवा समकक्ष विषय में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

’ इसके साथ ही छह से 12 महीने का शेफ सर्टिफकेट और संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 50 वर्ष।

वेतनमान : 30,000 से 50,000 रुपये।

आवेदन शुल्क : इन पदों के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

चयन प्रक्रिया

’ उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

’ वेबसाइट (www.sportsauthorityofindia.nic.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर जॉब ऑपच्र्यूनिटीर्ज ंलक दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

’ इसके बाद नया वेबपेज खुलेगा। यहां Sports Authority of India Invites Application for Nutritionist, Chef and Assistant Chef on Contract Basis लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

’ इस तरह पद संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई सभी जानकारियां ध्यान से पढ़ लें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

’ इस विज्ञापन के साथ ही आवेदन फॉर्म का प्रारूप संलग्न है। इसका ए4 साइज के पेपर पर्र ंप्रटआउट निकाल लें।

’ अब आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें। फॉर्म में आवेदित पद का नाम, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर लिखें।

’ इसके साथ ही आवेदन पत्र में दाईं तरफ दिए गए निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाएं।

’ अब तैयार आवेदन पत्र और मांगे गए प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी व मूल प्रतियों के साथ निर्धारित तिथि को तय पते पर पहुंचकर इंटरव्यू में शामिल हों।

इन तिथियों पर यहां होगा वॉक-इन-इंटरव्यू

(1) स्थान : स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईस्टर्न सेंटर, सेक्टर-ककक, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700098

तिथि : 09 अक्टूबर 2019 (सुबह 09.30 बजे)

(2) स्थान : स्पोट्र्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सर्दर्न सेंटर, मैसूर रोड, बेंगलुरु-560056

तिथि : 11 अक्टूबर 2019 (सुबह 09.30 बजे)

(3) स्थान : स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, गेट नंबर-1 (वीआईपी लॉन्ज) लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

तिथि : 15 और 16 अक्टूबर 2019 (सुबह 09.30 बजे)

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.sportsauthorityofindia.nic.in