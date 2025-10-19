हूती विद्रोहियों के हिरासत में संयुक्त राष्ट्र के 20 कर्मचारी, कई सामान भी किए जब्त

संक्षेप: हूती विद्रोहियों ने लंबे अरसे से यमन के उन इलाकों में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जहां उनका कब्जा है, जिसमें सना, तटीय शहर होदीदा और उत्तरी यमन का उनका गढ़ सादा प्रांत शामिल हैं।

ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने रविवार को करीब दो दर्जन संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। इससे एक दिन पूर्व ही उन्होंने राजधानी सना में एक अन्य संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर धावा बोला था। यमन के संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक के प्रवक्ता जीन आलम ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि ये कर्मचारी सना के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र हदा स्थित एक सुविधा के अंदर ही पकड़े गए।

उनके अनुसार, रविवार को गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में पांच यमनी नागरिक और 15 विदेशी कर्मचारी शामिल हैं। आलम ने कहा कि पूछताछ के बाद हूती विद्रोहियों ने 11 अन्य संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को रिहा कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र हूती समूह और अन्य पक्षों से संपर्क कर रहा है ताकि इस गंभीर हालात को शीघ्र सुलझाया जा सके, सभी कर्मचारियों की नजरबंदी खत्म हो और सना में संयुक्त राष्ट्र की सुविधाओं पर पूरा नियंत्रण बहाल हो।

एक अन्य संयुक्त राष्ट्र अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर छापेमारी के बारे में बताते हुए कहा कि विद्रोहियों ने सुविधा से फोन, सर्वर और कंप्यूटर समेत सभी संचार उपकरण कब्जे में ले लिए। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि हिरासत में लिए गए कर्मचारी विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), यूनिसेफ और मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओचए) जैसी कई संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से ताल्लुक रखते हैं।

हूती विद्रोहियों ने लंबे अरसे से यमन के उन इलाकों में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जहां उनका कब्जा है, जिसमें सना, तटीय शहर होदीदा और उत्तरी यमन का उनका गढ़ सादा प्रांत शामिल हैं। अब तक 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों समेत दर्जनों लोग हिरासत में हैं। इस साल की शुरुआत में सादा में हिरासत के दौरान एक डब्ल्यूएफपी कर्मचारी की मौत हो चुकी है।