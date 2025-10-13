मेरे हमदम, मेरे दोस्त; ट्रंप की तारीफ में बिछ गए नेतन्याहू, संसद में खूब की तारीफ

इजरायल और उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में बिछ गए हैं। सोमवार को इजरायली संसद को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप व्हाइट हाउस में अभी तक के इजरायल के सबसे अच्छे दोस्त हैं।

इजरायल और उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में बिछ गए हैं। सोमवार को इजरायली संसद को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप व्हाइट हाउस में अभी तक के इजरायल के सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल के लिए इतना कुछ नहीं किया था। नेतन्याहू ने अब्राहम अकॉर्ड में इजरायल की मदद के लिए भी ट्रंप की तारीफ की।

दुनिया को और ट्रंप चाहिए

इजरायली संसद को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के प्रस्ताव ने ही हमास के साथ युद्ध खत्म कराया। इस दौरान सभी लक्ष्य पूरे हुए। उन्होंने कहा कि मैं इस शांति के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हो। इस मौके पर इजरायली संसद के स्पीकर अमीर ओहाना ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति की खूब तारीफ की। ओहाना ने कहा कि ट्रंप सिर्फ एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं, बल्कि ज्युइश इतिहास के दिग्गज हैं। ओहाना ने कहा कि दुनिया को ऐसे नेता नहीं चाहिए जो सर्वनाश की इच्छा रखते हों। बल्कि दुनिया को अभी और अधिक ऐसे नेता चाहिए जो बहादुर, दृढ़निश्चयी, मजबूत और साहसी हों। दुनिया को और अधिक ट्रंप चाहिए।

सुबह क्या-क्या हुआ

इससे पहले सोमवार सुबह गाजा संघर्षविराम समझौते के तहत हमास ने सोमवार को सभी 20 जीवित बंधकों को अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन ‘रेड क्रॉस’ के अधिकारियों को सौंप दिया। इजराइल की सेना ने यह जानकारी दी। संघर्ष विराम के बाद दो वर्षों से जारी युद्ध थम गया गया है, जिसने क्षेत्र को तबाह कर दिया है और इसके कारण हजारों फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं तथा बड़ी संख्या में लोग चरमपंथियों के कब्जे में हैं।